Ach, notfalls geht es doch auch einmal eine Zeit lang ohne Demokratie. Die AfD und die WerteUnion werden die schon wieder einführen, schließlich haben die ja keine solche Angst vor den Wählern wie SPD und Grüne.

Und so lange schauen wir eben aufs Klima. Denn bald soll es in Europa ja 30 Grad kälter werden, weil eine wichtige Atlantikströmung abreißt.

Doch es reist ja viel mehr ab im Moment. Die Unternehmen nach Polen und die Demokratie nach Weimar. Und Robert Habecks Wärmepumpen werden einfrieren.

Das war alles wohl doch nicht eine so dolle Idee mit dem Energieende. Vielleicht sollten wir mal schauen, wie die Russen das machen? Auch mit ihrem Wirtschaftswachstum.

Clever ist hingegen der Schachzug eines CDU-Bundetagsabgeordneten, jetzt einen Angriffskrieg gegen Russland zu führen. Denn Atombomben wärmen doch bestimmt, oder? Ein Glück, dass es in unserer Zeit noch Christen gibt.

Insgesamt finde ich jedoch, das Regieren der Bundesrepublik Deutschland durch die Agora Energiewende, die Agora Verkehrswende und die Agora Informationswende sollte jetzt enden und diese Leute die Regierung verlassen.

Dort wird es dann zwar ziemlich einsam, weil ja auch die FDP in der Nachwahl in Berlin bereits abgewählt worden ist. Anstelle von FDP und Agora muss dann unbedingt die Tagesschau in die Regierung. Denn nur so kommen wir über die Runden, wenn es bald zu kalt ist, um im Freien zu demonstrieren.

Bleiben müssen auf jeden Fall jedoch die beiden Frauen, Faeser und Paus. Denn auf deren Geschichtsbewusstsein kann unser Land nicht verzichten, jetzt noch einmal das Heimtückegesetz von 1934 und §106 aus dem Strafgesetzbuch der DDR von 1968 einzuführen.

Wir müssen schließlich zu unserer Vergangenheit stehen.

Und man überlege sich doch nur einmal, was passieren würde, wenn sich bei uns tatsächlich die Meinungs- und Informationsfreiheit durchsetzt und diejenigen, die mit ihrem Geld jetzt nicht mehr auskommen, wie neulich in dem Interview erfahren, dass Putin uns gerne wieder billiges Gas liefern würde.

Denn das würde unser Land bestimmt nicht überleben. Diese Lösung wäre zu einfach für uns Deutsche, schließlich müssen wir, bevor es wieder besser werden darf, doch noch die letzten tausend Jahre unserer Geschichte abbüßen.

Und hätte die Tagesschau es nicht verhindert, dass die breite Masse das mit Putin und dem Gas mitbekommen hat, dann wäre jetzt hier aber Revolution.

Dann würden die Rentner die Flaschen, die sie gesammelt haben, nicht zurückgeben, sondern zum Molotow machen.

Deshalb muss die Tagesschau in die Regierung. Und zwar als Exekutive, Legislative und Judikative gleichzeitig. Also keine große Änderung, nur ein Austausch der Personen.

Schließlich wollen wir doch alle, dass die Flaschen zurück ins Pfandlager kommen, die Pandora zurück in die Büchse und dass das Pack, das die AfD wählen will, noch vor der nächsten Wahl verhungert ist.

Besser hohe Strompreise als hohe Umfragewerte für die AfD.

Und dafür müssen wir dann auch wie unsere Großväter gegen Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorgehen.

Nur das ist verantwortungsvolle Politik für Deutschland.





Bernd Niquet





