Tagesausblick für 30.11: DA wartet auf neue Impulse!

Die Inflationsrate ist im November leicht zurückgegangenen. Mit einer Rate von zehn Prozent liegt sie allerdings weiterhin auf einem hohen Niveau. Zum Jahreswechsel haben zahlreiche Versorger deutliche Strompreiserhöhungen angekündigt. Eine nachhaltige Entspannung ist somit noch nicht in Sicht. Führende europäische Aktienindizes wie DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 reagierten kaum auf die Zahlen. Heute folgen eine Reihe weiterer EU-Länder mit ihren Inflationszahlen. Zudem werden Frühindikatoren aus China und den USA sowie eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Möglicherweise geben sie den Märkten neue Impulse.

Ruhig blieb es auch an den Rentenmärkten. So stagnierte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen unterhalb der 2%-Marke. Die Rate für vergleichbare US-Papiere hat bei 3,6 Prozent zunächst ihren Boden gefunden. Nach den gestrigen Verlusten präsentierten sich Edelmetalle wie Gold und Silber heute wieder etwas freundlicher. Allerdings ist von dem Aufwärtsmomentum vom Monatsanfang aktuell nichs mehr zu spüren. Der Ölpreis konnte sich vom gestrigen Tief deutlich distanzieren. Die Erholung war unter anderem von Spekulationen über eine mögliche Lockerung der strikten Coronamaßnahmen in China getrieben. Der Trend bleibt zunächst dennoch weiterhin abwärtsgerichtet.

Aroundtown meldete deutlich höhere Mieteinnahmen und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Dennoch gab das Papier des Immobilienkonzerns deutlich nach. Encavis ist weiter auf Einkaufstour und erwirbt einen Solarpark in Spanien. Fresenius Medical Care trotzte heute einem negativen Analystenkommentar. Die Porsche AG hat Chancen auf die Aufnahme in den Stoxx® Europe 600 Index. Grundlage für die Entscheidung der Indexberechnungsstelle Stoxx sind die Daten vom 30. November. Die Entscheidung gibt Stoxx am 01. Dezember bekannt. Die Münchener Rück markierte neues Allzeithoch. Sartorius prallte am Kreuzwiderstand nach unten ab und setzt Konsolidierungskurs fort.

Salesforce veröffentlicht heute Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal. Novartis lädt zum Investorentag. Heute ist der letzte Tag des diesjährigen deutschen Eigenkapitalforums. Morgen präsentieren sich unter anderem Bertrandt und PVA Tepla.

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen 11/22

Deutschland: Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober

Frankreich: BIP Q2/22, detailliert

Frankreich: Konsumausgaben 10/22

Frankreich: Verbraucherpreise 11/22, vorläufig

Rede von Chefökonom der Bank of England Pill auf einer Konferenz von Institute of Chartered Accountants of England and Wales

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten 11/22

Italien: BIP Q3/22, endgültig

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

Eurozone: Verbraucherpreise 11/22, vorläufig

Italien: Verbraucherpreise 11/22, vorläufig

Portugal: BIP Q3/22, endgültig

USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 11/22

USA: BIP Q3/22, zweite Schätzung

USA: Einkaufsmanagerindex Chicago 11/22

Rede von Fed-Chef Powell über die wirtschaftlichen Aussichten und den Arbeitsmarkt bei einer Veranstaltung der Brookings Institution

Federal Reserve veröffentlicht Konjunkurbericht Beige Book

Widerstandsmarken: 14.570/14.700/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.960/14.100/14.210/14.340 Punkte

Der DAX® pendelte in einer Range zwischen 14.350 und 14.450 Punkte und konnte damit die Kreuzunterstützung bei 14.340 Punkten verteidigen. Aktuell fehlen entscheidende Impulse. Neue Kaufsignale gibt es frühstens bei einem Ausbruch über die Widerstandsmarke von 14.570 Punkten. Bis dahin muss stets mit Rücksetzern bis 14.210 Punkte gerechnet werden.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HC1Q52 260,33 11.750 28.000 17.03.2023 DAX® HB6PT2 306,24 11.500 33.000 17.03.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 18,55 15 13.426,112373 13.905,424585 Open End DAX® HB9WK6 18,58 10 12.946,650581 13.666,484353 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC15L4 1,89 -15 15.341,595153 14.861,403225 Open End DAX® HC01NL 3,11 -10 15.821,056945 15.101,198854 Open End

