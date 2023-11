Tagesausblick für 30.11.: DAX steigt weiter. Öl stagniert vor OPEC+ Entscheidung.

Die ersten US-Notenbänker stellten die Zinswende in den USA in Aussicht. Beschlossen ist zwar noch nichts. Die Aktienmärkte reagierten dennoch positiv. Aus Deutschland kamen zudem Inflationszahlen. Die Rate von 3,2 Prozent lag einmal mehr unter dem Level des Vormonats. So schob sich der DAX® im Tagesverlauf auf 16.200 Punkten nach oben.

An den Anleihemärkten zogen die Notierungen für Staatspapiere weiter an. Die Renditen gaben somit weiter nach. Dies war sowohl am kurzen als auch am langen Ende zu beobachten. Einmal mehr profitierten Edelmetalle wie Gold und Silber von dieser Entwicklung. So setzte sich der Goldpreis bei 2.040 US-Dollar fest. Am Ölmarkt herrscht weiterhin Unklarheit, wann die OPEC+ Staaten ihre Entscheidung über mögliche Förderanpassungen im kommenden Jahr, bekanntgeben. So stagnierte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil knapp unterhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie bei 81,80 USD.

Unternehmen im Fokus

Abschreibungen auf Immobilienportfolios sorgten dafür, dass der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown tief in die roten Zahlen sackte. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursabschlag. Wohnimmobilienkonzerne wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia profitierten heute hingegen von dem deutlichen Zinsrückgang an den Märkten. Infineon stieg über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Siltronic verbuchte ein neues 52-Wochenhoch und deutet eine nachhaltige Trendwende an.

Morgen werden unter anderem Dell und Remy Cointreau Geschäftszahlen veröffentlichen. ABB und Siltronic laden jeweils zum Investorentag.

ECB’s Lagarde, Enria, Elderson speak at a bank supervision conference

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI Manuf

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

France-GDP Final

Germany-Unemployment

Euro Zone-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

United States-Jobless

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks before Bretton Woods Committee

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.233/16.528 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.784/15.859/15.949/16.000/16.043/16.090 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und schob sich im weiteren Verlauf bis nach 16.200 Punkte nach oben. Damit bestätigte sich der Aufwärtstrendkanal. Bei 16.233 Punkten findet der Index die nächste Widerstandsmarke. Im weiteren Verlauf ist Luft bis zum Allzeithoch. Rücksetzer bis 15.949 Punkte dürften das aktuell bullishe Bild kaum trüben. Kippt der Index unter diese Marke könnte die Stimmung kippen.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD0NN7

236,18

11.600

25.000

20.09.2024

DAX®

HC74VS

282,77

13.000

30.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

18,95

12.796,809098

14.396,410235

5

Open End

DAX®

HC07KP

31,73

14.396,245927

15.196,677201

10

Open End

DAX®

HC07M8

19,90

14.929,391537

15.462,370815

15

Open End

DAX®

HD10KZ

12,18

15.355,908025

15.675,310912

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,19

19.191,927482

17.593,239923

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

2,93

17.592,490653

16.792,032328

-10

Open End

DAX®

HC8E7B

4,92

17.059,345043

16.525,387543

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

5,03

16.632,828556

16.313,478248

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

