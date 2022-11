Tagesausblick für 29.11.: DAX mit leichten Verlusten. Ölpreis weiter unter Druck!

Die Aktienbarometer gingen gestern mehrheitlich mit Verlusten in die neue Woche. Die Proteste in China gegen die strikten Corona-Maßnahmen sorgten für Verunsicherung. Darüberhinaus erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde, dass in der Eurozone der Höhepunkt bei der Inflation noch nicht erreicht sein dürfte. So verloren DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 zwischen 0,6 und einem Prozent.

Der Anleihemarkt zeigte sich zeitweise recht volatil. Zum Handelsschluss schlossen die Renditen 10jähriger Staatspapiere allerdings im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Edelmetalle wie Gold und Silber quittierten diese Entwicklung mit leichten Kursverlusten. Beim Ölpreis ging es hingegen kräftig nach unten. Heute werden Inflationszahlen aus Deutschland veröffentlicht.

Berichte über mögliche Lieferverzögerungen drückten auf die Aktie von Airbus. Der Chemiehändler Brenntag ist in Übernahmeverhandlungen mit dem US-Konzern Univar Solutions. Die Aktie von Univar Solutions legte im frühen Handel um rund neun Prozen zu. Bei den Investoren von Brenntag kamen diese Pläne hingegen nicht gut an. Der Betreiber von Solar- und Windparks Encavis ist weiter auf Einkaufstour. So haben die Hamburger nun einen Onshore-Windpark in Litauen übernommen. Die Aktie des Biotechunternehmens Evotec gab nach negativen Analystenkommentaren nach. VW hat aufgrund coronabedingter Einschränkungen die Produktion an einigen Standorten gedrosselt.

Aroundtown und Easyjet veröffentlicht heute Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal. AXA und Nestlé laden zum Investorentag.

Deutschland: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), Q3

Eröffnungsrede von EZB-Vizepräsident De Guindos auf Finanzkonferenz XIII Encuentro Financiero

Eurozone: Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen 11/22, endgültig

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex 11/22

Rede von EZB-Direktorin Schnabel zum Thema: „Preisdynamik und Zinswende“

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

USA: Verbrauchervertrauen 11/22

Widerstandsmarken: 14.570/14.700/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.960/14.100/14.210/14.330/14.390 Punkte

Der DAX® startete mit leichten Verlusten in die neue Woche und fing sich erst im Bereich von 14.390 Punkten. Zwischen 14.330 und 14.390 Punkten findet der Leitindex aktuell eine Unterstützungszone. Solange der Index diese Zone nicht verletzt, besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.570 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HC1Q52 260,45 11.750 28.000 17.03.2023 DAX® HB6PT2 306,36 11.500 33.000 17.03.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 19,09 15 13.576,937938 14.061,634622 Open End DAX® HB9WK6 18,87 10 13.092,175352 13.820,100302 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC15L4 1,86 -15 15.508,817188 15.023,39121 Open End DAX® HC01NL 3,07 -10 15.993,579773 15.265,871893 Open End

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Tagesausblick für 29.11.: DAX mit leichten Verlusten. Ölpreis weiter unter Druck!