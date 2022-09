Tagesausblick für 28.09: DAX – Anleger bleiben nervös!

Nach dem Kursrückgang der zurückliegende Tage zeigten sich einige Schnäppchenjäger, die selektiv zugriffen. Unterstützung bekamen sie unter anderem aus den USA. So hat sich im September die Stimmung bei den Verbrauchern verbessert. Die US-Hausverkäufe stiegen im August überraschend um 28 Prozent. Gleichzeitig schwächte sich der Preisanstieg am US-Häusermarkt ab. Die große Unsicherheit allerdings bleibt. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 mit leichten Verlusten.

Am Anleihemarkt setzten die Renditen 10jähriger Staatspapiere den Aufwärtstrend fort. US-Papiere nähern sich inzwischen der 4%-Marke. Dies bremste wiederum jegliche Erholungsversuche bei Gold und Silber. Der Ölpreis legte gegenüber Montag deutlich zu. Solange der Preis von einem Barrel Brent Crude Oil das Level von 87,4 US-Dollar nicht überschritten hat, bleibt der Trend zunächst abwärtsgerichtet.

2018 notierte die Aktie von Continental zeitweise bei EUR 250. Seit drei Handelstagen ist das DAX®-Papier für weniger als EUR 50 zu kaufen. Kaufempfehlungen fanden auch gestern nur wenig Anklang. HelloFresh legte trotz negativen Analystenkommentare deutlich zu. Es bleibt allerdings dennoch ein Verlust seit Jahresbeginn von rund zwei Drittel. Nach Aussagen des Siemens Gamesa-Chefs werden Verlustprojekte der Windkrafttochter von Siemens Energy den Konzern noch bis 2024 belasten. Anleger quittierten die Meldung mit einem Kursaufschlag von über zwei Prozent. Am Montag sackte Teamviewer auf ein Rekordtief von unter EUR 8. Gestern griffen mutige Bullen zu. Der Trend bleibt dennoch zunächst abwärtsgerichtet. Verbio präsentierte einen deutlichen Gewinn- und Umsatzanstieg für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22. Die Aktie reagierte mit einem zweistelligen Kursaufschlag.

Amazon präsentiert Neuheiten. Bei Porsche endet heute die Zeichnungsfrist.

Deutschland: Gfk-Konsumklimaindex 10/22

EZB veröffentlicht ihr Research Bulletin

Frankreich: Verbrauchervertrauen 09/22

EZB-Präsidentin Lagarde nimmt an einer Diskussion beim Frankfurt Forum on US-European GeoEconomics teil, die vom Atlantic Council und der Atlantik-Brücke in Frankfurt organisiert wird

Italien: Geschäftsklima 09/22

Italien: Verbrauchervertrauen 09/22

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

BaFin und Deutschen Bundesbank präsentieren die Ergebnisse des Stresstests für kleine und mittelgroße Banken 2022

Einführende Worte von EZB-Direktor Elderson bei einer Veranstatlung der Grünen im Europaparlament zum Thema „A European monetary policy for the planet and for the people“

Widerstandsmarken: 12.520/12.765/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.180 Punkte

Der DAX® sucht weiter nach einem Boden. Kurz nach Handelsstart stieg der Leitindex auf 12.400 Punkte um in der Folge die eingefahrenen Gewinne wieder abzugeben. Zum Handelsschluss testete der DAX® die Unterstützung bei 12.180 Punkten. Sinkt der Index deutlich unter diese Marke, droht eine weitere Verkaufswelle bis 11.890 Punkte und im weiteren Verlauf möglicherweise bis 11.470 Punkte. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 12.520 Punkte.

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 2,83 15 11.413,808537 11.821,281502 Open End DAX® HB9WK6 4,71 10 11.006,208412 11.618,1536 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2022; 17:40 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 17,75 -15 13.042,191822 12.633,971218 Open End DAX® HB9WKB 17,14 -20 12.838,391871 12.532,838144 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2022; 17:40 Uhr

