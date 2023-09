Tagesausblick für 28.09.: Aktienmärkte unter Druck. Amazon und MTU Aero Engines im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der DAX® hangelte sich im Tagesverlauf weiter abwärts. US-Indizes wie der S&P®500 und Nasdaq®100 sanken gestern auf den tiefsten Stand seit Juni und können sich heute im frühen Handel von diesen Niveaus kaum lösen und der Dow Jones® sank gestern unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Märkte bleiben damit technisch angeschlagen. Ein überraschender Anstieg der Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA konnte den Märkten keine signifikanten Impulse geben. Ein großer Teil der Marktteilnehmer wartet vielmehr auf Inflationszahlen, die von einigen Euro-Ländern morgen veröffentlicht werden. Am Nachmittag folgen die vielbeachteten Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Im Vorfeld dieser Daten zeigte sich noch keiner Entspannung an den Anleihemärkten. Die Renditen langfristiger Staatspapiere zogen heute weiter nach oben. Am kurzen Ende zeigt sich eine leichte Entspannung. Steigende Zinsen setzen Edelmetalle und hier vor allem den Goldpreis kräftig unter Druck. Heute sackte der Kurs für eine Feinunze Gold auf 1.880 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März. Katalysator des Zinsanstiegs ist der Ölpreis. Nach vier Tagen Pause nahm die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich auf über 96 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Allianz und SAP. auf. Moodys hat das Rating des Versicherungskonzerns heraufgestuft. Der Softwareriese kündigte den KI-Assistenten Joule an. Er soll in das gesamte Cloud-Portfolio von SAP integriert werden. Continental, Deutsche Bank und MTU Aero Engines machten heute deutlich Boden gut. Knorr Bremse, Siemens und Siemens Energy profitierten von positiven Analystenkommentaren. Zalando kam nach negativen Experteneinschätzungen unter Druck.

In den USA starteten PayPal und Tesla mit deutlichen Verlusten in den Handelstag. Die Aktie von Amazon erreichte im frühen Handel bei 124,50 US-Dollar die 61,2%-Retracementlinie und damit eine wichtige Unterstützungsmarke. Peleton startete hingegen mit einem starken Rebound in den Handel.

Verbio und Vonovia laden morgen jeweils zum Investorentag und Nike veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Spain-Inflation Prelim

Spain-Retail Sales

ECB bank supervisor Enria speaks

German economic institutes present their fall forecast

Euro Zone-Sentiment

Bank of England’s Hauser speaks on liquidity tools

Germany-Inflation Prelim

United States-GDP Final

United States-Initial Jobless Claims

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks at Peterson Institute

United States-Pending homes

Federal Reserve’s Cook gives closing remarks at Fed Minorities in Banking Forum

Federal Reserve Chair Powell hosts hybrid town hall with U.S. educators

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 15.329/15.406/15.451/15.628/15.695/15.743/15.816/15.868/15.957/16.043 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.195 Punkte

Die Abwärtsdynamik beim DAX® hat zwar heute nachgelassen. Dennoch setzte der Leitindex den Trend der vergangenen Tage heute fort und schloss mit 15.217 Punkten im Bereich des Tagestiefs von 15.195 Punkten. Kippt der Index unter das heutige Tief rückt die oftmals an dieser Stelle bereits genannte Unterstützung bei 15.078 Punkten in greifbare Nähe. Die ersten Signale deuten darauf hin, dass der Markt überverkauft ist und eine technische Gegenbewegung erfolgen könnte. Kaufsignale zeigen sich jedoch frühestens oberhalb von 15.329 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marke würde Erholungspotenzial bis 15.406 beziehungsweise 15.451 Punkte eröffnen.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

240,34

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

228,19

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

10,20

12.207,16603

13.733,061784

5

Open End

DAX®

HC01QX

7,14

13.732,905045

14.496,454566

10

Open End

DAX®

HC0558

4,72

14.241,484717

14.749,905721

15

Open End

DAX®

HC9791

2,52

14.648,348454

14.953,034102

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,85

18.307,614277

16.782,590008

-5

Open End

DAX®

HC8E76

14,87

16.781,875262

16.018,299938

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

13,61

16.273,29559

15.763,941438

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

19,58

15.866,431852

15.561,79636

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

