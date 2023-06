Tagesausblick für 28.06.: DAX stabilisiert sich. Delivery Hero und Deutsche Lufthansa gefragt.

DAX®, CAC40® und EUROSTOXX 50® pendelten heute in der Range von gestern. EZB-Chefin Christine Lagarde erklärte heute in einer Rede bei einer Konferenz der Notenbanken: „Unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Sofern sich die Aussichten nicht wesentlich ändern, werden wir die Leitzinsen im Juli erneut anheben. Es ist zudem unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären kann, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben.“ Dies dämpfte die Kauflaune am Vormittag. Am Nachmittag drehte die Stimmung. Unterstützung bekamen die Märkte von Wirtschaftsdaten aus den USA. So meldete das US-Handelsministerium, dass die US-Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Mai gegenüber dem Vormonat zulegten.

Nach anfänglichen Kursgewinnen gaben die Anleihennotierung im weiteren Verlauf wieder nach. Dabei zogen die Renditen 2-jähriger europäischer Staatspapiere am gestrigen Schlussstand vorbei nach oben. Die angespannte Lage an den Rentenmärkten macht den Edelmetallen seit Wochen zu schaffen. So bleiben vor allem Gold, Palladium und Platin technisch angeschlagen. Der Silberkurs konnte gegen den allgemeinen Trend zulegen. Allerdings hat die Feinunze Silber vergangenen Woche deutliche Verluste zu verbuchen. Am Ölmarkt blieb es heute ruhig. Die Notierung für ein Barre Brent Crude Oil pendelt nunmehr sei Anfang Mai zwischen 71,30 und 78,60 USD.

Unternehmen im Fokus

BASF trotzte negativen Analystenkommentaren. Delivery Hero gibt nach positiven Analystenkommentaren Gas. Die Deutsche Lufthansa und die Piloten konnten sich bisher noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Am Freitag endet die Friedenspflicht. Im Juli könnten somit Streiks drohen. Die Aktie der Airline legte dennoch deutlich zu. Der französische Luxusgüterhersteller Kering will den Luxusparfumhersterller Creed übernehmen. Der Windanlagenbauer Nordex hat angesichts der Probleme beim Konkurrenten Siemens Gamesa die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der geplante Börsengang der ThyssenKrupp-Tochter Nucera stößt auf eine starke Nachfrage. VW drosselt Meldungen zufolge die Produktion von E-Autos in Emden. Zalando knackte die Widerstandsmarke bei EUR 27,35.

Aroundtown, Cancom, Grand City Properties, Porsche und PVA Tepla laden zur Hauptversammlung. Die US-Fed wird die Ergebnisse des US- Bankenstresstests veröffentlichen.

EU Commision expected to set out draft rules on digital euro

Germany-GfK consumer confidence

Spain-Retail Sales

Switzerland-ZEW – Swiss investor sentiment

Austria-PMI

ECB Bank supervisor Enria speaks

Fed’s Powell, ECB’s Lagarde, BOJ’s Ueda and BoE’s Bailey speak

Federal Reserve to publish annual bank stress test results

Wichtige Termine

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.890/16.000/16.080 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.500/15.625/15.700/15.800 Punkte

Der DAX® nahm das positive Momentum von gestern Nachmittag mit in den heuten Handelstag und eröffnete mit einem Gap nach oben. An der Widerstandsmarke von 15.890 Punkte prallte der Index nach unten ab. Die Unterstützung bei 15.800 Punkte hat jedoch zunächst gehalten. Bei einem Ausbruch über 15.890 Punkten ergibt sich die Chance auf eine Erholung bis 16.000/16.080 Punkte. Auf der Unterseite muss jedoch die Unterstützungsmarke bei 15.700 Punkten im Auge behalten werden.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new steigt im frühen Handel auf rund 15. Damit liegt die Kennzahl dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWG

106,15*

18.500

11.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC3RWX

86,85*

18.500

12.200

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

4,34

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

7,30

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

6,48

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

12,20

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte