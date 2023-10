Tagesausblick für 27.10.: EZB kann DAX nicht nachhaltig beflügeln. Siemens Energy und MTU Aero Engines im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die EZB hat eine Zinspause eingelegt. Hält sich allerdings die Tür zu weiteren Zinserhöhungen offen. Dies ist von den meisten Marktteilnehmern so erwartet worden. Der DAX® reagierte positiv auf die Entscheidung und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 14.700 und 14.800 Punkte. Das am morgen gerissen Gap konnte der Leitindex jedoch nicht schließen. Sorgenfalten bereiten den Marktteilnehmern vor allem die Entwicklungen an den Anleihemärkten.

Die Rendite für 10jährige US-Staatspapiere setzte sich bei knapp fünf Prozent fest. Dies ist der höchste Stand seit 2007. In Europa zeigt der Rentenmarkt trotz der Zinspause ebenfalls keine Entspannung. Bei den Rohstoffen gab es heute higegen nur wenig Bewegung. Der Goldpreis verharrte im Bereich von 1.970 US-Dollar und die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte im Bereich von 89 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich ebenfalls Bewegung. Hier fielen unter anderem Aixtron, Ceconomy, HelloFresh, Mercedes-Benz und Siemens Energy auf. Der Halbleiterausrüster bestätigte nach einem soliden Ergebnis für Q3 und einem starken Auftragseingang die Prognose für das Gesamtjahr. Der Elektronikhändler steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr (endete im September) Umsatz und Gewinn. Dies kam bei den Anlegern gut an. Der Kochboxversender verbuchte im dritten Quartal einen Gewinnrückgang. Dennoch plant HelloFresh einen Aktien- und Anleihenrückkauf. Beim Stuttgarter Autobauer brummt zwar das Lieferwagengeschäft. Allerdings sanken die Margen in der Pkw-Sparte. Dies sorgte konzernübergreifend zu einem Gewinnrückgang. Der Konzern erwartet daher für das Gesamtjahr eine Umsatzrendite am unteren Ende der Prognoserange von 12 bis 14 Prozent. Siemens Energy verhandelt Meldungen zufolge mit der Bundesregierung über staatliche Bürgschaften. Hintergrund sind scheinbar Probleme bei der Finanzierung von einigen Großprojekten. Das Papier sackte daraufhin auf EUR 7 ab.

Morgen werden unter anderem Abbvie, Covestro, ExxonMobil, Fuchs Petrolub, MTU Aero Engines und Sanofi Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Spain-GDP Flash

Spain-Retail Sales

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 14.898/15.089/15.281/15.350 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.655 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und testete das jüngste Tief von 14.655 Punkten. Die EZB-Entscheidung gab zwar noch keine nachhaltigen Kaufimpulse, aber sie sorgte zumindest für eine Stabilisierung des Index zwischen 14.700 und 14.800 Punkte. Ein Ausbruch aus der Range könnte den künftigen Verlauf maßgeblich bestimmen. Auf der Oberseite ist Luft bis 14.898 Punkte. Zwischen 14.600 (untere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrends) und 14.655 Punkten findet der Leitindex aktuell eine breite Unterstützungszone, die weiterhin auf dem Prüfstand stehen dürfte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

234,73

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

193,62

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

12,27

11.916,223691

13.405,751652

5

Open End

DAX®

HC07KP

13,73

13.405,59865

14.150,949935

10

Open End

DAX®

HC07M8

5,87

13.902,05697

14.398,360404

15

Open End

DAX®

HD04LH

7,28

14.299,223626

14.596,647477

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

6,79

17.871,275499

16.382,59825

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

7,97

16.381,90054

15.636,524065

-10

Open End

DAX®

HC73RN

12,04

15.885,44222

15.388,227879

-15

Open End

DAX®

HC65NK

9,73

15.488,275564

15.190,900673

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

