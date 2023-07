Tagesausblick für 27.07.: DAX vor Zinsentscheid unter Druck. Nordex und Mercedes-Benz mit Zahlen

Die heutigen Sitzungen an den Börsen waren von großer Nervosität geprägt und sorgten bei DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 für Abschläge. Zentrales Thema ist der heute Abend anstehende Zinsentscheidung der Fed. Die Experten der UniCredit rechnen mit einer Zinserhöhung seitens der US-Notenbank um 25 Basispunkte. Möglicherweise viel wichtiger ist jedoch: Stellt Fed-Chef Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz eine Zinspause in Aussicht? Damit nicht genug. Morgen wird die EZB über den Leitzins entscheiden. Die Investoren bekommen also in den kommenden Stunden einiges zu verdauen.

Die Akteure an den Anleihemärkten lassen es derweil recht gelassen auf sich zukommen. Weder bei europäischen noch bei US-amerikanischen Staatspapieren gab es größere Schwankungen zu beobachten. Bei den Edelmetallen Gold und Silber hat sich die Lage etwas entspannt und die Notierungen gingen mit leichten Gewinnen aus den Handel. Palladium stand heute hingegen weiter unter Druck. Die Rohöllagerbestände in den USA sind derweil weniger stark gefallen als im Vorfeld erwartet wurde. Die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil reagierte kurzzeitig mit deutlichen Schwankungen. Allerdings kann sich der Preis weiterhin oberhalb der technisch wichtigen Marke von 82 US-Dollar halten.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Bank meldete ein deutliches Ertragsplus im zweiten Quartal. Allerdings sind auch die Kosten gestiegen. Das Bankhaus will daher die operativen Kosten bis 2025 um weitere 2,5 Milliarden Euro senken. Fresenius erhielt weiteren Schwung durch positive Analystenkommentare. MTU Aero Engines konnte im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen zwar übertreffen. Beim Gewinn lag der Triebwerkhersteller jedoch knapp unter den Schätzungen der Experten. RWE meldete heute vorläufige Zahlen. Demnach lag das EBITDA deutlich über den Prognosen. Der Versorger hob daraufhin die Ziele für das Gesamtjahr kräftig an. Der Batteriehersteller Varta passte nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr nach unten an.

Morgen melden unter anderem Befesa, BNP Paribas, Drägerwerk, Heidelberg Materials, Intel, Kering, Kion, L`Oreal, Nestlé, Nordex, Mercedes-Benz, Renault, Siltronic, STMicroelectronics, TotalEnergies und Wacker Chemie (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Germany-GfK consumer confidence

Spain-Retail Sales

Spain-Jobless survey

Euro Zone-ECB rate decision

United States-GDP Advance

United States-Durables

United States-Initial Jobless Claims

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.200/16.370 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.685/15.800/15.920/16.000/16.010 Punkte

Der DAX® startete verhalten. Im weiteren Verlauf sackte der Index jedoch bis 16.000 Punkte nach unten. Der seit Mitte vergangener Woche gebildete Keil wurde damit nach unten durchbrochen. Im späten Handel machte er zwar wieder Boden gut. Schadensbegrenzung. Mehr ist es zunächst nicht. Zwischen 16.160 und 16.200 Punkten findet der Index aktuell eine massive Widerstandszone. Nachhaltige Kaufimpulse gibt es frühestens, wenn diese Zone überwunden ist. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bis 16.000 Punkte gerechnet werden.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new stagniert bei rund 15. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWU

84,66*

18.000

11.000

22.000

15.03.2024

DAX®

HC3RWX

85,60*

18.500

12.200

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

5,06

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

8,21

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

4,77

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

9,64

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

