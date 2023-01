Tagesausblick für 27.01.: DAX stagniert. Biotech und Maschinenbau gefragt!

Die Lethargie setzte sich heute an den Finanzmärkten fort. Zwar drängten gute Wirtschaftszahlen aus den USA die Rezessionsangst in den Hintergrund. Die US-Aufträge für langlebige Güter legten im Dezember deutlich zu. Der Wirtschaftsindex der Chicago-Fed verbesserte sich marginal und das US-BIP für das vierte Quartal stieg auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken. Die Unternehmensdaten dämpften gleichwohl die Kauflaune. So schloss der DAX® knapp 0,4 Prozent höher bei 15.140 Punkten und der EuroSTOXX®50 schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 4.170 Punkten.

Die Anleihen reagierten mit leichten Kursabschlägen auf die US-Daten. Dabei stieg die Rendite 10jähriger deutscher Staatsanleihen auf 2,2 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 3,5 Prozent. Bei den Notierungen der Edelmetalle regierten die Minuszeichen. Der Kurs von Palladium und Platin gaben zwischen 1,2 und 1,9 Prozent nach. Am Ölmarkt blieben die Bullen am Drücker und schoben die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil über die Marke von 87 US-Dollar. Die nächste Hürde liegt bei 89,40 US-Dollar.

Evotec und Janssen planen im Bereich der immunbasierten Therapien künftig zusammen zu arbeiten. Die Biotech-Aktie schraubte sich daraufhin knapp an die Widerstandsmarke von EUR 19,20. Gute Zahlen des Konkurrenten STMicroelectronis beflügelten die Aktien von Infineon. HeidelbergCement profitierte von positiven Analystenkommentaren. SAP meldete heute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach brach der Gewinn erwartungsgemäß deutlich ein. Für das laufenden Geschäftsjahr erwartet SAP ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich. Darüberhinaus wird ein Verkauf der 2021 an die Börse gebrachten Tochter Qualtrics geprüft. Die Aktie sackte zunächst bis auf EUR 102 ab. Im weiteren Verlauf wurden die Kursverluste jedoch eingedämmt. Sartorius meldete für 2022 überraschend gute Daten. Für das laufende Jahr wird ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Bereich erwartet. Die Umsatzprognose für 2025 wurde hingegen angehoben, was Anleger mit einem deutlichen Kursplus honorierten. ThyssenKrupp gelang es, sich von der Unterstützungsmarke von EUR 7 zu distanzieren. In den USA gab die Aktie von Tesla nach überraschend guten Zahlen Gas. Gefragt waren zudem die Aktien von Meta Platforms und Zoom.

Bei den Strategie- und Themenindizes verbuchten der Deutschland Top Aktien, der European Biotech Indexund der Solactive Deutscher Maschinenbau Index heute deutliche Gewinne. Der Deutschland Top Aktien wurde unter anderem von Encavis und Wacker Chemie beflügelt. CureVac, Evotec und Sartorius Stedim Biotech sorgten für Schwung nach oben beim Biotech-Index. Beim Maschinenbauindex fielen Basler, König & Bauer und LPKF Laser durch deutliche Zugewinne auf.

Morgen werden American Express, Chevron, H&M und Remy Cointreau die Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

Japan: Verbraucherpreise für Tokio, Januar

Deutschland: Außenhandelspreise, Dezember

Frankreich: Verbrauchervertrauen, Januar

EZB: Nationale Bilanz der monetären Finanzinstitute des Euro-Zone, ohne Eurosystem

Eurozone: EZB veröffentlicht Geldmenge M3, Dezember

EZB: Wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen in der Euro-Zone nach institutionellen Sektoren

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, Dezember

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Januar, endgültig

Widerstandsmarken: 15.260/15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.000 Punkte

Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 15.070 und 15.150 Punkte und steckt damit weiterhin im Seitwärtstrend fest. Eine nachhaltige Bewegung ist frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite von 14.920 und 15.260 Punkten zu erwarten. Auf der Oberseite besteht Luft bis 15.430 Punkte. Auf der Unterseite kann es bis 14.550 Punkte nach unten gehen.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Pkt

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Beobachtungstag

DAX®

HB4AK5

264,41

11.500

27.500

16.06.2023

DAX®

HB4UFQ

330,77

10.500

35.000

15.09.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

22,73

15

14.078,163483

14.580,753919

Open End

DAX®

HC01HP

15,28

20

14.329,537124

14.706,40395

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

8,83

-15

16.086,673438

15.583,160559

Open End

DAX®

HC30J6

5,26

-20

15.835,299797

15.458,419662

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte