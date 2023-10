Tagesausblick für 26.10.: DAX steckt noch in der Range. Amazon, Mercedes-Benz und EZB im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute zeigte der DAX® teils kräftige Ausschläge. Blieb damit jedoch in der Range der zurückliegenden Tage. Der überraschende Anstieg des ifo-Index sorgte nur kurz für gute Stimmung. Am Nachmittag drückte die Wall Street den Leitindex zeitweise wieder in die Verlustzone. Katalysator waren gemischte Zahlen aus den USA. Das durchwachsene Zahlenwerk von Alphabet schürte Ängste, dass Tech-Giganten in den kommenden Tagen mit ihren Geschäftszahlen enttäuschen könnten. Heute Abend wird Meta die Bücher öffnen und morgen Amazon.

Gegenwind kam auch vom Anleihemarkt. Dort legten die Renditen mehrheitlich zu. Bei den Edelmetallen hat dies jedoch keine Spuren hinterlassen. Die Notierung für die Feinunze Gold und Silber konnte sogar leicht zulegen. Der Ölpreis ist weiterhin auf Konsolidierungskurs. So sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 88 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich teils größere Bewegung. Hier fielen unter anderem Alphabet, Beiersdorf, Deutsche Bank, Microsoft, Nel und Symrise auf. Bei Alphabet brummt zwar das Werbegeschäft. Beim Cloud-Bereich konnte die Google-Mutter jedoch die Erwartungen der Marktteilnehmer nicht erfüllen. Der Hersteller von Niveau-Produkten erhöhte nach einem guten dritten Geschäftsquartal die Prognose für das Gesamtjahr. Das Bankhaus meldete überraschend gute Zahlen. So legten die Erträge aufgrund höherer Zinsen leicht zu. Gleichzeitig fielen die Rückstellungen geringer aus als von vielen Experten erwartet. Microsoft profitierte vom starken Cloud-Geschäft. Der Wasserstoffspezialist verringerte im abgelaufenen Quartal zwar die Verluste. Allerdings stiegen die Umsätze weniger stark als erwartet. Bei Symrise hat sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal zwar abgeschwächt. Das Management hält dennoch an den Umsatz- und Margenziel für das Gesamtjahr fest.

Morgen werden unter anderem Aixtron, Amazon, Befesa, BNP Paribas, Danone, Iberdrola, Intel, HelloFresh, Kion, Mercedes-Benz, Schneider Electric, Siltronic, STMicroelectronics, Totalenergies, Unilever und Wacker Chemie Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen.

Spain-Jobless survey

German industry association DIHK will publish results of latest poll on the state of the economy

Euro Zone-ECB rate decision

United States-GDP Advance

United States-Durables

United States-Jobless

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 14.898/15.089/15.281/15.350/15.484/15.572 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.655/14.794 Punkte

Nach einer volatilen Sitzung schloss der DAX® an der Widerstandsmarke bei 14.900 Punkten. Zeitweise schielte der Index bereits über das Level. Gelingt der Ausbruch über 14.898 Punkte, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 15.089 oder gar 15.281 Punkte. Impulse könnten morgen von der EZB kommen. Unterstütung findet der Leitindex bei 14.655 Punkten. Kippt der Index unter diese Marke, droht ein weiterer Rücksetzer bis 14.464 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

238,26

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC9XL8

195,10

11.500

21.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

12,98

11.906,429653

13.394,73336

5

Open End

DAX®

HC07KP

15,40

13.394,580483

14.139,319158

10

Open End

DAX®

HC07M8

7,05

13.890,63076

14.386,526278

15

Open End

DAX®

HC9GQC

2,52

14.287,470981

14.584,650377

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

6,46

17.856,586957

16.369,133263

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

7,24

16.368,436127

15.623,672283

-10

Open End

DAX®

HC73RN

10,46

15.872,38585

15.375,580173

-15

Open End

DAX®

HC65NK

7,84

15.475,545628

15.178,415152

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

