Tagesausblick für 26.01.: DAX setzt sich bei 16.900 Punkten fest. Adidas und Redcare Pharmacy stark gefragt

Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem Rückgang auf 16.800 Punkte zeigten sich die Bullen und schoben den DAX® in den Bereich des Schlusstand des Vortags. Die Nachrichtenlage war durchwachsen. So fiel der Ifo-Index etwas schwächer aus als erwartet. Die US-Wirschaft ist hingegen ersten Schätzungen zufolge im vierten Quartal 2023 stärker gewachsen als von Experten im Vorfeld erwartet. Zudem drehte die EZB erwartungsgemäß nicht an der Zinsschraube.

An den europäischen Rentenmärkten legten die Wertpapiere nach der EZB-Entscheidung mehrheitlich zu. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen sank dabei auf 2,6 Prozent. Die Rendite vergleichbarer USP-Papiere gaben auf 4,31 Prozent nach. 10-jährige Anleihen bewegten sich heute hingegen kaum. Die Reaktionen bei den Edelmetallen hielten sich in Grenzen. Die Notierungen für Gold und Silber verbesserten sich nur marginal. Größer fiel das Kursplus bei Öl aus. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil kletterte über die Marke von 81 USD und kratzte bereits am Kreuzwiderstand von 81,70 USD.

Unternehmen im Fokus

Adidas bügelte die gestrigen Verluste heute wieder aus und schielte zum Handelsschluss über die 200-Tage-Durchschnittsmarke. Befesa stieg heute in den MDAX® auf. Dr. Ing. Porsche büßte die gestrigen Gewinne heute wieder ein. Die Bodenbildung setzte sich somit fort. Ein schwacher Ausblick von STMicroelectronics belastete die Aktie von Infineon. Negative Analystenkommentare setzten die Aktie von Puma weiter unter Druck. Bei ProSiebenSat.1 deutet sich ein Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend an. Redcare Pharmacy beweist seit Tagen relative Stärke und nimmt Kurs auf das Allzeithoch. United Internet markierte ein neues 52-Wochenhoch.

Morgen werden unter anderem American Express, Colgate Palmolive, Kone, Remy Cointreau, Sartorius und Schott Pharma Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen und möglicherweise einen Ausblick auf 2024 geben.

ECB’s Panetta, Kazaks, Vujcic speak in Riga

Germany-GfK consumer confidence

Euro Zone-M3 Money Supply

ECB publishes Survey of Professional Forecasters

US Treasury’s Yellen delivers remarks on jobs

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.960/17.000/17.413 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.586/16.687/16.755/16.792 Punkte

Der DAX® schloß im Bereich des Schlussstands des Vortags. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Der Aufwärtstrend ist intakt. MACD und RSI deuten keinen Trendwechsel an. Unterstüzung findet der Leitindex zwischen 16.755 und 16.792 Punkten. Solange diese Zone nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.960/17.000 Punkte und im weiteren Verlauf bis 17.414 Punkte (138,25-Retracementlinie). Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 16.755 Punkten an.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

94,82*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

97,67**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,89

13.514,747593

15.204,091042

5

Open End

DAX®

HC977R

11,95

15.203,917516

16.049,25533

10

Open End

DAX®

HC0558

10,83

15.766,974157

16.329,855134

15

Open End

DAX®

HD136D

10,58

16.217,419469

16.554,741794

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

6,72

20.268,650858

18.580,272242

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,28

18.579,480936

17.734,114553

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

6,95

18.016,424295

17.452,510215

-15

Open End

DAX®

HD15GY

3,9154

17.565,978982

17.228,712186

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

