Tagesausblick für 26.01.: DAX schließt kaum verändert. LVMH und SAP legen Zahlen vor!

Heute regierten erneut die Minuszeichen an den Aktienmärkten. Wie in den vergangenen Tagen oftmals angesprochen, fehlen derzeit entscheidende Impulse. Der vielbeachtete ifo-Index legte zwar gegenüber dem Vormonat zu. Denoch fiel er etwas schwächer aus, als von den Marktteilnehmern erwartet. Nach einem Schlusssprint vor Handelsschluss schoben sich DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 jedoch wieder nach oben und gingen nur mit geringen Verlusten aus dem Handel. Wichtige Marken wie die 15.000 Punktemarke beim DAX® und die 7.000 Punktemarke beim CAC®40 wurden somit verteidigt.

An den Anleihemärkten präsentierten sich die europäischen Staatspapiere kaum verändert gegenüber dem Vortag. Morgen werden eine Reihe von wichtigen US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die an den Rentenmärkten durchaus zu größeren Bewegungen sorgen könnten. Bei den Edelmetallen schlossen Gold und Silber fester. Palladium und Platin verbuchten hingegen leichte Verluste. Die US-Rohöllagerbestände sind deutlicher gestiegen als von Marktteilnehmern erwartet wurde. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte dennoch in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Die Widerstandsmarke bei 87 US-Dollar konnte somit weiterhin nicht übertroffen werden.

Aixtron kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Der Staplerhersteller Jungheinrich kauft in den USA zu. Die Aktie sprang daraufhin über fünf Prozent nach oben. RWE hat erste Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr gemeldet. Demnach wurden die eigenen Prognosen übertroffen. Nach einem kurzen Ausflug über die Marke von 43 Euro büßte der DAX®-Titel jedoch einen großen Teil der Kursgewinne wieder ein. Varta bekommt einen neuen Finanzvorstand. Profitieren konnte die Aktie des Batterieherstellers von dieser Nachricht allerdings nicht. Im Gegenteil. Es ging weiter abwärts. In den USA eröffnete die Aktie von Microsoft heute mit einem Abschlag von rund drei Prozent. Hintergrund sind durchwachsene Zahlen und ein vorsichtiger Ausblick.

Bei den Strategie- und Themenindizes kamen der Deutschland Top Aktien und der ESG Global Anti Plastic Index mit leichten Verlusten davon. Der Global eSports & Gaming Index sowie der Solactive Blockchain & Crypto Technology Index kamen derweil deutlich unter die Räder.

Morgen werden Dow, Intel, LVMH, Nokia, SAP, Sartorius, SGS und STMicrosystems die Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

Italien: Verbrauchervertrauen, Januar

Italien: Geschäftsklima, Januar

PK des Bundesverbands Groß- und Außenhandel (BGA) zum Thema „Wirtschaftliche Lage und Perspektive des deutschen Großhandels“

USA: Auftragseingang Langlebige Güter 12/22

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW03

USA: BIP Q4, erste Schätzung

USA: Eigenheimabsatz, Dezember

Widerstandsmarken: 15.260/15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.110/14.360/14.550/14.920/15.000 Punkte

Anlalog zu gestern startete der DAX® freundlich in den heutigen Handelstag. Allerdings fehlten im weiteren Verlauf die Anschlusskäufe und so drehte der Leitindex wieder nach Süden. Bei 14.970 Punkten übernahmen die Bullen das Zepter und schoben den Index nach oben. Damit blieb der Index in der Seitwärtsrange zwischen 14.920 und 15.260 Punkten. Eine nachhaltige Bewegung ist frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite zu erwarten. Auf der Oberseite besteht Luft bis 15.430 Punkte. Auf der Unterseite kann es bis 14.550 Punkte nach unten gehen.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Pkt

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Beobachtungstag

DAX®

HB4AK5

262,99

11.500

27.500

16.06.2023

DAX®

HB4UFQ

328,90

10.500

35.000

15.09.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

21,87

15

14.088,870312

14.591,842982

Open End

DAX®

HC01HP

14,71

20

14.340,43513

14.717,588574

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

9,22

-15

16.098,907793

15.595,011979

Open End

DAX®

HC30J6

5,61

-20

15.847,342976

15.470,176213

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte