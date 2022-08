Tagesausblick für 25.08.: DAX stabilisiert sich. Notenbankertreffen, ifo und EZB-Protokoll im Fokus!

Die Aktienindizes pendelten heute mehrheitlich um die Nulllinie. Im Vorfeld des morgigen Notenbankertreffens halten sich viele Investoren mit neuen Engagements zurück. Zudem warten unter anderem noch der ifo-Geschäftsklimaindex, das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung sowie BIP-Zahlen aus Deutschland und den USA morgen auf die Investoren. So schloss der DAX® kaum verändert bei 13.200 Punkten und der EuroStoxx®50 Index bei 3.660 Punkten.

An den Anleihemärkten zeigte sich heute das gleiche Bild wie in den zurückliegenden Tagen. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere legen schrittweise weiter zu. Mit 1,37 Prozent erreichte die Rendite der 10jährigen Bundesanleihe das Niveau von Ende Juni. Bei den Edelmetallen hat sich die Lage inzwischen stabilisiert. Der Goldpreis pendelte heute um die Marke von 1.750 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber bei 19 US-Dollar. Am Plmarkt deutete sich derweil ein Trendwechsel an. So stieg der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil über 100 US-Dollar. Damit wurde die 200-Tage-Durchschnittslinie sowie die obere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends überwunden.

Beiersdorf und Encavis profitierten von positiven Analystenkommentaren. BioNTech legte leicht zu. Die EMA prüft aktuelle den Impfstoff für die aktuellen Omikron-Variante BA.4. und BA.5. Die Zulassung soll in Kürze beantragt werden. CTS Eventim meldete für das erste Halbjahr ein deutliches Umsatz- und Gewinnplus. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um mehr als zwei Prozent. Fresenius gab einen großen Teil der in den zurückliegenden beiden Handelstage erzielten Kursgewinne heute wieder ab. Trotz des bevorstehenden Wechsels an der Konzernspitze bleiben die Investoren zunächst vorsichtig.

Morgen werden unter anderem Aroundtown, Delivery Hero, Fielmann und Fortum (finale) Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorlegen.

Notenbank-Kongress der Fed in Jackson Hole mit u.a. Fed-Chef Powell, EZB-Direktorin Schnabel, Bundesbank-Präsident Nagel

Deutschland BIP Q2, detailliertes Ergebnis

Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Juni 2022

Frankreich Geschäftsklima, August

Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, August

EZB veröffentlicht Protokolle der Juli-Zinssitzung

US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. August

US BIP, Q2

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.300/13.350/13.480/13.610/13.920/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100 Punkte

Nach einem verhaltenen Start hangelte sich der DAX® leicht nach oben und schloss im Bereich von 13.200 Punkten. So mancher Bulle bringt sich wohl in Position. Gelingt der Ausbruch über 13.300/13.350 besteht die Chance auf eine zügige Erholung bis 13.610/13.920 Punkte. Gleichwohl sollten Anleger wachsam bleiben. Trotz der überverkauften Lage ist der Trend abwärtsgerichtet. Taucht der Index unter 13.100 Punkte könnte eine weitere Verkaufswelle folgen.

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB84HP

8,28

15

12.315,783471

12.755,456941

Open End

DAX®

HB8MRA

5,71

20

12.535,68881

12.865,377426

Open End



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB84HR

2,83

-15

14.072,7335

13.632,256941

Open End

DAX®

HB8MRC

7,21

-20

13.852,830094

13.523,132738

Open End



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2022; 17:00 Uhr

