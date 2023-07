Tagesausblick für 25.07.: DAX in Warteposition. Alphabet, Microsoft und Deutsche Börse im Blickpunkt

Der DAX® hielt sich zum Auftakt in die neue Woche stabil. CAC®40 und EuroSTOXX®50 gaben jeweils rund 0,3 Prozent ab. Die Investoren zeigten sich zurückhaltend. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus den USA konnten keine entscheidenden Impulse setzen. Vielmehr sind die Blicke auf die europäische und die amerikanische Notenbank gerichtet. Sie entscheiden diese Woche jeweils über Zinserhöhungen. Darüberhinaus wartet eine Flut weiterer Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten auf die Anleger.

An den Anleihemärkten zeigte sich hingegen ein gemischtes Bild. Während die Renditen von US-Staatsanleihen in den ersten Handelsstunden stabil blieben, gaben die Renditen europäischer Staatsanleihen mehrheitlich nach. Mit Blick auf die Zinsentscheidungen ist weiterhin mit gewissen Schwankungen an den Rentenmärkten zu rechnen. Der zuletzt gestiegene Zinsspread zwischen US-Anleihen und ihren europäischen Pendants stärkte den US-Dollar und drückte auf Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Goldpreis sank unter die Marke von 1.960 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil legte auf 82 US-Dollar zu. Dort trifft die Notierung auf den Kreuzwiderstand aus dem Julihoch und der 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

Adidas legte zu nachdem Meldungen zufolge der „Yeezy“-Schlussverkauf die Erwartungen übertrifft. Basler hat die Jahresprognose gesenkt. Continental profitierte von positiven Analystenkommentaren. Bei Fresenius zeigen sich Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Sprung von Freitag. Hella konnte den Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Vonovia testete die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Morgen melden unter anderem Alphabet, Alstom, Deutsche Börse, General Motors, General Electric, Hochtief, LVMH, Microsoft, Spotify und Unilever Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy

Germany-Ifo Changes

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.200/16.370 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.685/15.800/15.920/16.000/16.040 Punkte

Der DAX® pendelte in einer engen Bandbreite zwischen 16.120 und 16.210 Punkte. Bei 16.200 Punkten findet der Leitindex die obere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends. Ein signifikanter Ausbruch über dieses Level gelang bisher noch nicht. Die Bullen bleiben jedoch dran. Knackt der Index die Hürde eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.370 Punkte. Auf der Unterseite hat der Index bei 16.040 Punkten eine solide Unterstützung. Sollte der Aktienindex jedoch unter diese Marke tauchen, droht eine Konsolidierung bis 15.920/15.800 Punkte.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new stagniert bei rund 15,5. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWU

82,96*

18.000

11.000

22.000

15.03.2024

DAX®

HC3RWX

84,21*

18.500

12.200

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

5,40

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

8,62

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

4,61

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

9,30

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

