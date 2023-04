Tagesausblick für 25.04.: DAX ohne klare Richtung. US-Tech-Aktien im Blickpunkt

Ohne großen Antrieb startete der DAX® in die neue Woche. Der ifo-Index legte zwar erwartungsgemäß den sechsten Monat in Folge zu. Einen Grund einzusteigen oder Positionen deutlich auszubauen leiteten die Investoren daraus nicht ab. So schloss der Index im Bereich des Schlussstands vom Freitag bei rund 15.900 Punkten. Im Wochenverlauf werden allerdings noch eine Reihe wichtiger Wirtschafts- und Unternehmenszahlen veröffentlicht, die den Aktien möglicherweise neuen Schwung geben.

Wenig Bewegung zeigte sich auch am Anleihemarkt. Die Renditen für 2- und 10jährige Staatspapiere schlossen wenig verändert. Bei den Edelmetallen verbuchte Gold kleinere Verluste. Bei Palladium un Platin fielen sie derweil schon deutlich größer aus. Analog zum Aktienmarkt fehlen dem ölmarkt aktuell Impulse. Nach der Konsolidierung in der vergangenen Woche, konnte die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil heute zwar leicht zulegen. Als Signal für eine Trendwende reicht dies jedoch noch nicht.

Unternehmen im Fokus

Überraschend gute Zahlen von Philips gaben der Aktie von Siemens Healthineers Auftrieb. Der Finanzinvestor Silver Lake will die Software AG übernehmen. Der größte Aktionär, die Software-AG-Stiftung hat bereits zugestimmt. Der Aktienkurs sprang daraufhin in den Bereich des Übernahmepreises von EUR 30 und zog den Solactive German Mergers & Acquisitions Index mit nach oben. In dem Index sind eine Reihe von möglichen Übernahmekandidaten aus Deutschland enthalten – auch die Software AG. Salzgitter meldete einen Gewinnrückgang für das erste Quartal. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Dennoch verbuchte das Papier einen Kursabschlag und zog die Aktie des Konkurrenten ThyssenKrupp mit nach unten. SGL Carbon profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Morgen melden unter anderem Alphabet, Atoss Software, CureVac, Evotec, General Electric, General Motors, Kering, McDonalds, Microsoft, Nestlé, Novartis, PepsiCo, Spotify, UBS und Verizon Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Kieler Konjunkturgespräche – „Re-Energizing the World Economy“

Federal Reserve Bank of Philadelphia issues Nonmanufacturing Business Outlook Survey for April.

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Widerstandsmarken: 15.920/16.085 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.650/15.700/15.750/15.800/15.835/15.860 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range und steckt damit in der Bandbreite zwischen 15.860 und 15.920 Punkten fest. Ein nachhaltiger Trendwechsel deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range ab. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.085 Punkte. Bis dahin sollten Anleger stets ein Auge auf die Unterstützungszone zwischen 15.700 und 15.750 Punkten haben.

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

