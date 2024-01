Tagesausblick für 25.01.: DAX legt vor EZB-Entscheidung deutlich zu. ifo- und Bilanzdaten im Fokus.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im zweiten Anlauf gelang dem DAX® nun der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Katalysatoren waren vor allem gute Unternehmensdaten. Am Nachmittag kam noch Unterstützung von der Wall Street. Morgen steht die EZB-Zinsentscheidung und der ifo-Geschäftsklimaindex an. Möglicherweise können sie weitere Impulse setzen.

An den Anleihemärkten blieb es im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte bei 2,7 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 4,15 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein zwiespältiges Bild. So gab der Goldpreis leicht nach – hielt sich jedoch noch oberhalb der Marke von 2.000 USD. Palladium und Silber konnten hingegen jeweils Zugewinne von über einem Prozent verbuchen. Der Ölpreis pendelte zunächst in der Range des Vortags. Am Nachmittag machten die Bullen jedoch etwas Druck und schoben die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil über die Marke von 80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Netflix konnte den Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Qurtal deutlich steigern und gewann weltweit 13 Millionen Kunden hinzu. Das Papier legte im frühen Handel zweistellig zu. SAP will sich künftig stärker auf den KI-Bereich fokusieren, „Mit dem geplanten Transformationsprogramm verlagern wir verstärkt Investitionen in strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie in KI“, sagte Vorstandschef Christian Klein. „Damit werden wir auch zukünftig wegweisende Innovationen entwickeln und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftsprozesse verbessern.“ Die Pläne kamen bei den Investoren gut an. Siemens Energy hat gestern nach Börsenschluss vorläufige Zahlen veröffentlicht. Beim Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis vor Sondereffekten übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten. Zalando kann den dritten Tag in Folge zulegen. Uber markierte ein neues Allzeithoch.

Morgen werden unter anderem Givaudan, Intel, LVMH, Nokia, STMicroelectronics, T-Mobil US und Visa Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

France-Business confidence

Germany-Ifo Changes

ECB rate decision

United States-GDP Advance

United States-Jobless

United States-Durables

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.960/17.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.458/16.542/16.586/16.687/16.700/16.769/16.822 Punkte

Der DAX® eröffnete erneut mit einem Gap nach oben. Im weiteren Verlauf hangelte sich der Index weiter nach oben in den Bereich von 16.900 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex nun zwischen 16.755 und 16.822 Punkten eine Unterstützungszone. Rücksetzer in diese Zone werden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Der RSI zeigt kurzfristig einen überkauften Status. Der Trend ist dennoch weiterhin aufwärtsgerichtet. Damit besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.960/17.000 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

95,04*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

98,32**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,83

13.304,439841

14.967,494821

5

Open End

DAX®

HC977R

11,81

14.967,323995

15.799,507209

10

Open End

DAX®

HC0558

10,62

15.521,618713

16.075,740501

15

Open End

DAX®

HD136D

10,29

15.965,054487

16.297,12762

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

6,77

19.953,243236

18.291,138074

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,35

18.290,359082

17.458,147744

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

7,16

17.736,064364

17.180,925549

-15

Open End

DAX®

HD15GY

3,73

17.292,62859

16.960,610121

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

