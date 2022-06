Tagesausblick für 24.06.: DAX taucht unter 13.000 Punkte. Banken unter Druck!

Die Erholung im späten Handel währte nicht lang. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Am Vorabend stand Fed-Chef Jerome Powell dem Senat Rede und Antwort. Dabei erklärte er, dass die US-Wirtschaft sehr stark sei und die Erhöhungen des Leitzinses verkraften könnte. Gleichwohl sei Powell zufolge ein „soft landing“ eine Herausforderung und eine Rezession infolge höherer Zinsen möglich. Die Unsicherheitsfaktoren haben damit nicht abgenommen. Im Gegenteil. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 mit Verlusten zwischen 0,25 (CAC®40) und 1,6 Prozent (DAX®). Morgen wird der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Zuletzt sind die Geschäftserwartungen zweimal in Folge gestiegen.

Der Druck auf den Aktienmarkt sorgte für eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere gaben mehrheitlich deutlich nach. Die Notierung an den Rohstoffmärkten traten derweil weiter auf der Stelle.

Unternehmen im Fokus

Airbus konnte einen Auftrag über 20 Eurofighter aus Spanien einfliegen. Dennoch sank das Papier. Aktuell findet die Luftfahrtmesse in Berlin statt. Es könnten also in den nächsten Tagen Meldungen über weitere Großaufträge für Airbus und Boeing folgen. Aroundtown und Vantage Towers kommen nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Beiersdorf konnte hingegen nach positiven Experteneinschätzungen zulegen. Befürchtungen, dass im Falle einer Rezession möglicherweise Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden können, belasteten die Bankaktien. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank gaben jeweils über neun Prozent nach. Siemens fiel unter die 100 Euromarke und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2020. Gestern gab es eine Reihe von Nachrichten aus dem Wasserstoffsektor. Airbus und Linde wollen bei der Wasserstoffversorgung an Flughäfen zusammenarbeiten. Air Liquide und Siemens Energy planen die Zusammenarbeit bei Elektrolyseuren. ThyssenKrupp will die Wasserstofftochter nucera im Herbst an die Börse bringen. Profitieren konnte einzig die Aktie von Linde. Die übrigen Titel verbuchten Verluste. Die Aktie von ThyssenKrupp verlor über sechs Prozent auf rund EUR 6. Stahl- und Minenaktien werden aktuell vor allem von der Angst vor einer Rezession belastet. Uniper verlor nachdem die Regierung die zweite Stufe den Notfallplans Gas ausgerufen hat und radierte damit die vortägigen Gewinne wieder aus.

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Juni

USA – Uni Michigan US-Verbrauchervertrauen, Juni endgültig

USA – US-Eigenheimabsatz, Mai

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.030/13.430/13.570/13.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.620 Punkte

Der DAX® startete bereits mit Verlusten in den Handel und pendelte im Tagesverlauf zwischen 12.900 und 13.100 Punkten. Zum Handelsschluss tauchte der Leitindex unter 13.000 Punkte und schloss im Bereich des Tagestiefs. Damit wurde das Tief der vergangenen Woche auf Tagesschlusskursbasis unterschritten und die Kreuzunterstützung bei 13.030 Punkten verletzt. Somit rückt die nächste Unterstützung bei 12.620 Punkten ins Blickfeld. Ein Stimmungswandel deutet sich frühestens oberhalb von 13.570 Punkten an.

Betrachtungszeitraum: 19.10.2020 – 23.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 24.06.2014– 23.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

