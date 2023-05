Tagesausblick für 24.05.: DAX schließt schwächer. Immoaktien gefragt

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 gaben heute zwischen 0,5 und 1,2 Prozent nach. Die anhaltenden Verhandlungen im Schuldenstreit drückten auf die Kauflaune. Morgen gibt es neue Daten zum ifo-Index. Möglicherweise geben sie den Märkten Impulse.

An den Anleihemärkten blieben die Renditen 2- und 10jähriger europäischer Staatspapiere stabil. Bei den vergleichbaren US-Papieren legten die Renditen hingegen weiter leicht zu. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieß im Tagesverlauf erneut an die Widerstandsmarke von 77,60 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level hat der Ölpreis aus technischer Sicht Luft bis 80,20 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie der Deutschen Telekom schloss nach positiven Analystenkommentaren fester. Auf dem Einkaufszettel der Investoren standen zudem die beiden Rückversicherer Hannover Rück und Münchener Rück. sowie Immobilienkonzerne wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia. Die Aktie von Rheinmetall hat hingegen bei EUR 256 eine wichtige Unterstützungsmarke nach unten durchbrochen.

Morgen melden unter anderem CropEnergies und CTS Eventim (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Lanxess, Puma, Teamviewer, Uniper, Vossloh und Zalando laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

UK inflation seen dropping to 8.2% in April – ONS data due

Germany-Ifo Changes

Bundesbank releases monthly economic report

ECB President Lagarde speaks

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.160/16.200/16.230/16.300/16.330/16.350/16.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.880/16.050 Punkte

Der DAX® sank heute unter die Widerstandsmarke von 16.200 Punkte und stabilisierte sich zum Handelsschluss im Bereich der 61,8%-Retracementlinie von 16.160 Punkten. Damit wurde der kurzfristige Abwärtstrend bestätigt. Solange die Hürde bei 16.200 Punkte nicht übersprungen wird droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis 16.100 Punkte. Oberhalb von 16.200 Punkten könnten die Bullen das Zepter wieder übernehmen und den Index auf 16.230/16.300 Punkte treiben. Das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new liegt weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

189,55

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

278,16

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

7,77

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

10,97

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

6,64

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

10,98

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte