Tagesausblick für 24.01.: DAX - Bullen fehlt die Kraft. IBM und Tesla melden Zahlen

Nach einem starken Auftakt pendelte der DAX® im weiteren Verlauf in einer engen Range zwischen 16.640 und 16.700 Punkten seitwärts. Unternehmensseitig gab es keine signifikanten Impulse und der Auftakt in New York war recht verhalten. So waren es primär die Analysten, die teils für starke Kursbewegungen sorgten. Die Berichtssaison in Europa kommt derweil erst nächste Woche in Fahrt. Zudem steht am Donnerstag noch die EZB-Zinsentscheidung an.

An den Rentenmärkten zogen die Renditen mehrheitlich etwas an. Die Rendite von 10jährigen Bundesanleihen erreichte mit 2,33 Prozent den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2023. Edelmetalle wie Gold und Silber zeigten sich heute leicht erholt. Eine Trendumkehr deutet sich damit jedoch noch nicht an. Die durchwachsene Performance an den Aktienmärkten färbte auch auf den Ölmarkt ab. So stagnierte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil knapp unterhalb der Marke von 80 USD.

Unternehmen im Fokus

Die EU-Kommission hat Meldungen zufolge Bedenken bezüglich des Einstiegs der Deutschen Lufthansa bei der italienischen Airline Ita. HelloFresh legte nach positiven Analystenkommentaren zweistellig zu. Ob dies der Beginn einer nachhaltigen Trendwende, muss sich erst noch zeigen. Kion knackte bei EUR 40 eine wichtige Widerstandsmarke. Nordex und Siemens profitierten ebenfalls von Experteneinschätzungen. Siemens Energy klopfte erneut an die Widerstandsmarke von EUR 12,50.

Morgen werden unter anderem Abott Laboratories, Alstom, ASML, AT&T, Barry Callebaut, IBM, Micron Technology und Tesla Geschäftszahlen veröffentlichen.

Germany-PMI Flash

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.687/16.755/16.824 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.169/16.330/16.382/16.458/16.542/16.586/16.602 Punkte

Nach dem starken Auftakt fehlten die Anschlusskäufe. So prallte der DAX® im frühen Handel an der Widerstandsmarke von 16.755 Punkten nach unten ab und sank zurück in den kurzfristigen Abwärtstrend. Damit droht ein Rücksetzer bis in den Unterstützungsbereich bei 16.586/16.602 Punkte und im weiteren Verlauf bis 16.542 Punkte. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 16.687/16.755 Punkte starke Widerstandsmarken. Eine nachhaltige Erholung deutet sich frühestens oberhalb dieser Zone ab.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

96,16*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

100,94**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,18

13.349,465208

15.018,148359

5

Open End

DAX®

HC977R

10,37

15.017,976955

15.852,976474

10

Open End

DAX®

HC0558

8,82

15.574,147537

16.130,144604

15

Open End

DAX®

HD136D

7,68

16.019,084003

16.352,28095

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,28

20.020,769724

18.353,039606

-5

Open End

DAX®

HC8E76

5,09

18.352,257978

17.517,23024

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

9,12

17.796,087396

17.239,069861

-15

Open End

DAX®

HD15GY

5,85

17.351,15093

17.018,008832

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar.

Funktionsweisen der Produkte