Tagesausblick für 23.3.: DAX hangelt sich nach oben

Nach einem verhaltenen Start übernahmen die Bullen heute das Zepter. Allerdings verließ sie bei einem DAX®-Stand von rund 15.300 Punkten der Mut und ruderten ein wenig zurück. Die Blicke sind nun auf die Zinentscheidung der Fed heute Abend gerichtet. Möglicherweise kann Fed-Chef Jerome Powell den Märkten weitere Impulse liefern.

Die Lage an den Anleihemärkten blieb heute weiterhin angespannt. Dabei legte die Rendite für 10jährge Bundesanleihen seit dem Tief am vergangenen Montag um 43 Prozentpunkte auf 2,36 Prozent zu. Bei den 2jährigen stieg die Rendite gar um 64 Prozentpunkte auf 2,72 Prozent. Bei den Edelmetallen hat sich die Lage heute etwas beruhigt. Nach dem gestrigen Kurseinbruch stabilisierte sich der Goldpreis bei 1.950 US-Dollar pro Feinunze. Der Silberpreis schob sich über die Marke von 22,50 US-Dollar. Die verbesserte Stimmung an den Finanzmärkten stützte heute erneut den Ölpreis. Dabei verteuerte sich das Barrel Brent Crude Oil auf 76 US-Dollar.

Covestro profitiert in diesen Tagen von positiven Analystenkommentaren. Die Deutsche Börse bietet ab Mitte April den Handel von Bitcoin Index Futures an. Basiswert wird der FTSE Bitcoin Index. Beiersdorf und E.On markierten ein neues 52-Wochenhoch. Der Software-Entwickler Suse bekommt am 1. Mai 2023 einen neuen Chef. Die Konzernchefin Melissa Di Donato tritt von ihrem Amt zurück. Varta hat durch die Platzierung von 2,22 Millionen Aktien knapp 51 Millionen Euro eingesammelt. Die Aktie ist seit vergangenem Freitag von rund EUR 29 auf aktuell EUR 24,40 gefallen. Bei Vonovia sorgt eine Herabstufung anfänglich für Kursabschläge.

Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung

USA: Leistungsbilanz Q4/22

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW11

USA: Eigenheimabsatz 02/23

Eurozone: Verbrauchervertrauen 03/23, vorläufig

Widerstandsmarken: 15.300/15.480/15.680 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.540/14.690/14.760/14.900/14.980/15.050/15.160 Punkte

Der DAX® setzte seinen Aufwärtstrend heute fort. Allerdings wurden die Schritte heute schon deutlich kürzer. Die Fed-Sitzung warf ihren Schatten voraus. So war im Bereich von 15.300 Punkten die Aufwärtsbewegung zu Ende und der Index konsolidierte am Nachmittag bis auf 15.250 Punkte. Damit hat der Leitindex die kurzfristige Seitwärtsrange auf 15.160 bis 15.300 Punkte ausgeweitet. Ein Ausbruch aus der Bandbreite nach Bekanntgabe der Fed-Entscheidung könnte den weiteren Trend einleiten. Auf der Oberseite besteht aus technischer Sicht Potenzial bis 15.480/15.680 Punkte. Sinkt der DAX® signifikant unter 15.160 Punkte droht eine Konsolidierung bis 14.980 Punkten.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

A2FHD9*

1.025,00

24.03.2028

Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

10,80

15

14.184,529109

14.690,916798

Open End

DAX®

HC4L2X

4,01

25

14.589,765685

14.893,232811

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

4,16

-15

16.208,214127

15.700,897025

Open End

DAX®

HC4J4X

4,76

-25

15.802,977551

15.499,560382

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

