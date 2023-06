Tagesausblick für 23.06.: DAX mit starkem Intraday-Rebound. Chemieaktien erholt.

Das Zinspeak ist in den USA noch nicht erreicht. Dies machte Fed-Chef Jerome Powell gestern in einer Rede beim Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses deutlich. „Die Leitzinsen dürften am Jahresende möglicherweise höher stehen“, erklärte Powell. Dies drückte gestern an der Wall Street auf die Stimmung und sorgte für Kursabschläge bei DAX®, CAC40® und EUROSTOXX 50®. Im Tagesverlauf drehten die Indizes nach Norden und konnten die anfänglichen Verluste eindämmen. Für eine Rückkehr in die Gewinnzone reichte es jedoch nicht. Dow Jones und S&P500 kommen nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten nicht Fahrt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,15 und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagnierte.

An den europäischen Rentenmärkten zogen die Renditen kurzlaufender Papier weiterhin kräftig an. Die Rendite 2-jähriger deutscher und französischer Staatsanleihen näherten sich dem Märzhoch. Bei den 10jährigen Papieren gab es hingegen kaum Bewegung. Diese Entwicklung setzte die Edelmetalle erneut unter Druck. Die Notierungen von Gold, Palladium und Silber verloren heute zwischen 0,9 und 1,5 Prozent. Der Goldpreis hat die 1.900 US-Dollar vor Augen. Bei Palladium und Silber summierten sich die Kursverluste seit Freitag auf jeweils über sieben Prozent. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten färbte auch auf den Ölmarkt ab. So verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil über zwei Prozent auf USD 75,10 und blieb damit im seit Anfang Mai gebildete Korridor.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero und Sartorius profitierten von positiven Analystenkommentaren. Chemietitel wie Lanxess und Wacker Chemie fangen sich nach den Kursverlusten der zurückliegenden Tage. Covestro hat Meldungen zufolge das Übernahmeangebot aus Abu Dhabi abgelehnt. Die Aktie reagierte positiv. Die Deutsche Telekom klopfte an die obere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends. Schwach präsentierten sich hingegen Banktitel wie Commerzbank und Deutsche Bank. United Internet markierte ein neues 52-Wochentief.

ams Osram und PVA Tepla laden morgen zur Hauptversammlung. In Paris wird die Luftfahrmesse fortgesetzt. Airbus und Boeing verbuchten heute weitere Bestellungen. Möglicherweise werden in den nächsten Tagen weitere (Groß-)Aufträge für Airbus und Boeing folgen. Messen wie diese werden gern zum Anlass zur Präsentation von Großaufträgen genutzt. Hornbach präsentiert Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Spain-GDP Final

Germany-PMI Flash

St. Louis Federal Reserve Bank President Bullard speaks in Dublin, Ireland

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks at CFOs event

ECB board member Panetta speaks in panel discussion on future of crypto at 22nd BIS Annual Conference on central banks, macro-financial stability and the future of the financial system in Basel

ECB board member Elderson speaks about climate issues

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.000/16.030/16.080/16.100/16.125/16.220 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.650/15.810/15.870/15.940 Punkte

Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach unten und sank in der ersten Handelsstunde in den Bereich von 15.800 Punkte. Im weiteren Verlauf hat sich der Index zunächst zwischen 15.800 und 15.880 stabilisiert und dann schrittweise wieder nach oben gehangelt. Bis Handelsschluss rückte die Marke von 16.000 Punkte in greifbare Nähe. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt dennoch intakt. Zwischen 16.000 und 16.030 Punkten findet der Index eine Widerstandszone. Nachhaltige Kaufimpulse dürften frühestens oberhalb dieser Zone erfolgen. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bis 15.870 oder gar 15.810 Punkten gerechnet werden.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWC

113,29*

18.500

10.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC3YF2

86,50*

19.000

12.500

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

5,29

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

8,39

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

6,13

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

11,23

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

