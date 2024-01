Tagesausblick für 23.01.: DAX legt weiter zu. GE, Netflix und SAP im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der DAX® machte zum Auftakt in die neue Woche erneut ein paar Punkte gut. Unterstützung kam dabei unter anderem von der Wall Street. Dort starteten Dow Jones® und Nasdaq®100 mit Zugewinnen in den Handelstag. Gleichwohl warteten viele Anleger mit Blick auf diese Woche noch anstehende Wirtschaftssdaten und die EZB-Zinsentscheidung noch ab.

An den Rentenmärkten gab es am kurzen Ende wenig Bewegung. Die Renditen von 10jährigen europäischen und US-amerikanischen Wertpapieren gaben derweil leicht nach. Die Entwicklungen an den Anleihemärkten setzen Edelmetallen wie Gold und Silber aktuell zu. Zwar konnte sich der Goldpreis heute bei 2.025 US-Dollar noch gut halten. Der Preis für eine Feinunze Silber sank hingegen zeitweise unter 22 USD und damit auf den tiefsten Stand seit November vergangenen Jahres. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil näherte sich heute der 80 US-Dollarmarke. Die verbesserte Stimmung an den Aktienmärkten und die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten stützten heute den Ölmarkt. Größere Kaufimpulse dürfte es jedoch frühestens bei einem Ausbruch über die Marke von 82 US-Dollar geben.

Unternehmen im Fokus

Infineon profitiert weiterhin von guten Zahlen, die TSMC vergangene Woche veröffentlichte. Im Wochenverlauf werden weitere Chiphersteller wie Intel, STMicroelectronics und Texas Instruments Zahlen für das zurückliegende Quartal vorlegen. Nemetschek knackte eine wichtige Widerstandsmarke und stieg auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2022. Trotz positiver Analystenkommentare legte die Aktie von Dr. Ing. Porsche heute erneut den Rückwärtsgang ein. Damit summieren sich die Verluste seit dem Allzeithoch bereits auf rund 40 Prozent. Bei Siemens Energy stand die 61,8%-Retracementlinie bei EUR 51,05 erneut auf dem Prüfstand. Bisher hat sie noch gehalten. United Internet wurde von positiven Analystenkommentaren beflügelt. SAP bestätigte den Ausbruch über das Dezemberhoch. Nach der Bodenbildung in den zurückliegenden Handelstagen greifen einige Bulle bei Zalando zu.

Morgen werden unter anderem British Foods, Ericsson, General Electric, Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble, Texas Instruments und Verizon Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

BOJ seen keeping ultra-low interest rates at policy meeting, focus on rate-hike hints

ECB publishes quarterly lending survey

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.674/16.700/16.769/16.824 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.169/16.330/16.382/16.458/16.542/16.586/16.628 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 16.600 und 16.700 Punkten. Auf dem Weg nach oben bremst aktuell die Oberkante des kurzfristigen Abwärtstrendkanals. Gelingt der Ausbruch über 16.700 Punkte verschafft sich der DAX® Luft bis 16.769 und im weiteren Verlauf bis 16.822 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 16.542 und 16.586 Punkten eine Unterstützungszone.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

