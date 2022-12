Tagesausblick für 22.12.: DAX erholt sich. Adidas und Puma springen deutlich nach oben!

Die Bullen zeigen sich kurz vor Weihnachten wieder. Nach einer dreitägigen Stabilisierungsphase sprangen europäische Leitindizes wie der DAX®, CAC®40 und Euro STOXX®50 heute kräftig nach oben. Der DAX® knackte dabei wieder die 14.000 Punktemarke und der Euro STOXX®50 verbesserte sich auf über 3.850 Punkte. Unterstützung kam unter anderem von den Verbrauchern. Sowohl in Deutschland als auch in den USA hat sich die Verbraucherstimmung überraschend deutlich aufgehellt.

Nach der Konsolidierung an den Anleihemärkten in den zurückliegenden Tagen stabilisierte sich die Lage heute mehrheitlich. So pendelte die Rendite für 10jährige Bundesanleihen heute bei rund 2,3 Prozent und damit im Bereich des Vortags. In den USA wurde ein großer Teil des gestrigen Renditeanstiegs bei den 10jährigen heute wieder ausgebügelt. Gold und Silber waren heute weiterhin gefragt. Der Goldpreis setzte sich im Bereich von 1.820 US-Dollar pro Feinunze fest. Am Ölmarkt nahmen analog zum Aktienmarkt die Bullen das Zepter zunächst wieder in die Hand. Dabei verbesserte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um knapp zwei Prozent auf rund 82 US-Dollar. Eine Trendwende deutet sich jedoch frühestens oberhalb von 83 US-Dollar an.

Adidas und Puma wurden von überraschend guten Zahlen des Konkurrenten Nike beflügelt. Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 starke Zahlen und stellte eine Rekorddividende in Aussicht. Aufgrund hoher Investitionen rechnet das Management im laufenden Geschäftsjahr jedoch mit einem rückläufigen Ergebnis. Die Aktie legte dennoch kräftig zu. Morphosys setzte die Talfahrt heute fort. Seit dem Oktoberhoch hat sich das Papier halbiert. Heute wurde bekannt, dass der Finanzvorstand das Unternehmen verläßt. Die Bundesregierung hat die Boni-Pläne für die Lufthansa-Vorstände abgelehnt. Zudem gab es heute Meldungen wonach sich die deutsche Airline Hoffnungen auf einen Einstieg bei der italienischen ITA machen kann. Beschlossen ist hier jedoch noch nichts. Die EU hat die staatlichen Hilfen für Uniper unter Auflagen gebilligt. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursplus.

Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Oktober

Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), Q3

USA: BIP, Q3, endgültig

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW50

USA: Frühindikatoren, November

Widerstandsmarken: 14.240/14.360/14.560/14.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.250/13.550/13.800 Punkte

Der DAX® startete heute freundlich in den Handelstag und stieg im Tagesverlauf über die Marke von 14.000 Punkte. Die nächste Widerstandszone findet der Leitindex zwischen 14.240 und 14.360 Punkte. Oberhalb dieser Zone könnten weitere Kaufsignale folgen. Bis dahin muss allerdings stets mit Rücksetzern bis 14.000 oder gar 13.800 Punkte gerechnet werden.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Pkt

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Beobachtungstag

DAX®

HC1Q52

262,90

11.750

28.000

17.03.2023

DAX®

HB6PT2

310,65

11.500

33.000

17.03.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

9,74

15

12.960,694028

13.423,390805

Open End

DAX®

HC01HP

5,47

20

13.192,114614

13.539,067228

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC291A

8,06

-15

14.810,304

14.346,741485

Open End

DAX®

HC1S53

6,21

-20

14.578,355721

14.231,390855

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

