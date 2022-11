Tagesausblick für 22.11. DAX pausiert. Ölpreis bricht ein!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Leitindizes starteten mehrheitlich mit leichten Kursabschlägen in die neue Woche. So verloren DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 zwischen 0,2 und 04, Prozent gegenüber dem Schlussstand vom Freitag. Wegen steigender Corona-Zahlen in China wird erneut über möglicherweise straffere Maßnahmen spekuliert. Der Trend ist bei den drei Indizes dennoch weiterhin aufwärtsgerichtet.

Unterstützung für den Aktienmarkt liefern aktuell auch die Rentenmärkte. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere pendelten mehrheitlich im Bereich ihres jeweiligen Montstiefs. Der stärkere US-Dollar sorgte jedoch dafür, dass die Notierungen der Edelmetalle Gold, Palladium, Platin und Silber weiter nachgaben. Beim Ölpreis fielen die Verluste gar deutlich stärker aus. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil fiel dabei unter das Septembertief von 86,70 US-Dollar. Spekulationen über eine mögliche Erhöhung der Fördermenge seitens der OPEC-Staaten drückte auf die Preise.

Bei Atoss Software sorgen neue Spekulationen um eine Übernahme für Kursgewinne. Die Lufthansa-Tochter Eurowings plant die Kapazitäten in Berlin zu erweitern. Zudem bestätigte die Lufthansa bis Ende 2023 konzernweit rund 20.000 neue Mitarbeiter:innen einzustellen. Die Aktie schloss unverändert. HelloFresh startete nach positiven Analystenkommentaren mit einem deutlichen Plus in den Handelstag. Im weiteren Verlauf gab das Papier die Tagesgewinne jedoch vollständig wieder ab. Die Rohstahlproduktion ist im Oktober erneut zweistellig gesunken. Die Aktien von Salzgitter und ThyssenKrupp reagierten mit Kursabschlägen. Uniper bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 5 und verbesserte sich um rund ein Fünftel. In den USA wurde der Führungswechsel bei Walt Disney mit einem kräftigen Kursaufschlag quittiert. Ebenfalls freundlich starteten die Aktien von Amgen und Monster Beverages in den Handel. Dicke Minuszeichen gab es in den ersten Handelsstunden hingegen bei den Aktien von Lucid, PayPal und Tesla.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten der Global Anti Virus Health Index.

Heute werden unter anderem TAG Immobilien Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Zudem laden Dermapharm und Enel zum Kapitalmarkttag.

Eurozone: Leistungsbilanz, September

EZB: Veröffentlichung von wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und CSPP-Wertpapierleihedate

Federal Reserve Bank of Philadelphia veröffentlicht Umfrage zu den Geschäftsaussichten im nichtverarbeitenden Gewerbe für November

Eurozone: Verbrauchervertrauen, vorläufig

Widerstandsmarken: 14.430/14.650/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920/14.100/14.200 Punkte

Der DAX® pendelte mehrheitlich in einer engen Range zwischen 14.340 und 14.420 Punkten. Der signifikante Ausbruch über die Widerstandsmarke von 14.430 Punkten ist somit erneut nicht gelungen. Der Trend ist jedoch weiterhin aufwärtsgerichtet. Gelingt der Ausbruch über 14.430 Punkte, besteht weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.650 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 14.100 und 14.200 Punkten eine Unterstützungszone.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 19,47 15 13.474,681739 13.955,727877 Open End DAX® HB9WK6 18,99 10 12.993,570196 13.716,012699 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2022; 17:15 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC15L4 1,93 -15 15.392,010829 14.910,24089 Open End DAX® HC01NL 3,15 -10 15.873,122371 15.150,895303 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2022; 17:15 Uhr

