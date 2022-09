Tagesausblick für 22.09.: DAX – Bullen zeigen sich!

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung konnten die europäischen Aktienindizes einen kleinen Teil ihrer Verluste der vergangenen Tage wettmachen. Dennoch blieb ein Großteil der Investoren noch zurückhaltend. Am Abend hatte Fed-Chef Jerome Powell die Entscheidung bekanntgeben. Heute werden weitere Notenbanken ihre Entscheidungen fällen. Nach dem Zinsentscheidungsreigen gibt es möglicherweise ein klareres Bild über den künftigen Zinskurs, was zu einer gewissen Stabilisierung an den Aktienmärkten beitragen könnte.

An den Anleihemärkten blieb die Lage dennoch weiterhin angespannt. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere verharrten auf ihrem jeweiligen mehrjährigen Höchststand. Möglicherweise zeigt sich heute auch hier eine gewisse Entspannung. Bei den Edelmetallen und Öl zeigte sich Investoren ebenfalls zurückhaltend. Gleichwohl ist auch hier heute mit einer Reaktion auf die Zinsentscheidungen zu rechnen.

BMW kann von positiven Analystenkommentaren nicht profitieren. E.On verlängert den Vertrag mit Konzernchef Leonhard Birnbaum. Die Aktie des Versorgers legte rund ein Prozent zu. Heidelberg Cement benennt sich ab 2023 in Heidelberg Materials um. Die Börsianer schenkten dieser Meldung jedoch kaum Aufmerksamkeit. Der Bund wird 99 Prozent an Uniper übernehmen. Der SDAX-Neuling rauschte daraufhin knapp ein Drittel nach unten.

Airbus lädt zum Kapitalmarkttag. Suse veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Zinsentscheid der Bank von Japan

Frankreich: Geschäftsklima, September 2022

Sitzung des Erweiterten EZB-Rates (General Council)

Der stellvertretende Gouverneur der Riksbank, Ohlsson, spricht vor der westschwedischen Handelskammer über Inflation, steigende Zinssätze und die internationale Lage

Schweizerische Nationalbank (SNB), Zinsentscheid und PK mit Präsident Jordan

Eurozone: EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin 6)

Zinsentscheid der norwegischen Zentralbank

Bundesverband deutscher Banken, Konjunkturausblick

Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung

Der stellvertretende Gouverneur der Riksbank, Flodén, eröffnet das Seminar „Fastighet och finans“ und erörtert die geldpolitischen Entscheidungen und die Maßnahmen der Riksbank zur Inflationskontrolle in der Business Arena Stockholm 2022

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW37

USA: Leistungsbilanz Q2

Eurozone: Verbrauchervertrauen, September 2022, vorläufig

USA: Frühindikatoren, August 2022

Rede von EZB-Direktorin Schabel in Luxemburg beim Network Luxemburg – Frankfurt Financial Professionals

Widerstandsmarken: 12.825/12.930/13.170/13.430/13.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.890/12.400/12.520/12.600/12.700 Punkte

Der DAX® sank im frühen Handel auf 12.520 Punkte. Im weiteren Verlauf zeigten sich allerdings die Bullen und schoben den Leitindex schrittweise nach oben in Richtung 12.825 Punkte. Die Fed-Entscheidung könnte den entscheidenden Impuls für ein Erholung bis 12.930/13.170 Punkte liefern. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 12.400 und 12.520 Punkte eine Unterstützungszone.

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 6,70 15 11.827,230439 12.249,462566 Open End DAX® HB9WK6 8,15 10 11.404,866546 12.038,977126 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 9,52 -15 13.514,595728 13.091,588882 Open End DAX® HB9WKB 7,45 -20 13.303,413898 12.986,792647 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2022; 17:00 Uhr

