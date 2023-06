Tagesausblick für 22.06.: DAX legt Rückwärtsgang ein. Adidas zieht weiter an.

Durchwachsene Vorgaben sorgten für einen schwachen Handelsstart beim CAC®40, DAX® und EURO STOXX50®. Der vorab veröffentlichten Rede von Fed-Chef Jerome Powell zufolge, rechnet der US-Notenbank-Chef mit höheren Leitzinsen zum Jahresende. Die Zinspause der vergangenen Woche war somit nicht der Startschuss für eine Zinswende. Die US-Börsen gaben daraufhin nach und zogen die europäischen Leitindizes mit nach unten.

An den Anleihemärkten gaben die Notierungen kürzerlaufender Papiere mehrheitlich etwas nach. Bei langfristigen Anleihen blieb es hingegen ruhig. Bei Edelmetallen ging es derweil weiter abwärts. Der Goldpreis sank unter 1.940 US-Dollar und der Kurs für die Feinunze Silber verlor den zweiten Tag in Folge kräftig. Der Ölpreis pendelte lustlos seitwärts

Der europäische Automobilverband ACEA meldete einen Pkw-Absatz von 938.950 im Mai. Dies waren 18 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW reagierten zu Handelsbeginn mit leichten Kursaufschlägen. Im Tagesverlauf legten die Autowerte jedoch wieder den Rückwärtsgang ein. Adidas profitierte von positiven Analystenkommentaren. SGL Carbon will eine Wandelanleihe begeben. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursabschlag. Lanxess und Wacker Chemie setzten ihre Konsolidierung heute zunächst fort. MorphoSys veranstaltet heute einen virtuellen Investor-Call, um ein Update zum Produktkandidaten Pelabresib zu geben. VW will den Umsatz bis 2027 jährlich um 5 bis 7 Prozent und die Marge bis dahin auf 8 bis 10 Prozent steigern. dies gab der Konzern auf dem heutigen Capital Markets Day bekannt.

Qiagen und Scout24 laden morgen zur Hauptversammlung. In Paris wird die Luftfahrmesse fortgesetzt. Airbus und Boeing verbuchten heute weitere Bestellungen. Möglicherweise werden in den nächsten Tagen weitere (Groß-)Aufträge für Airbus und Boeing folgen. Messen wie diese werden gern zum Anlass zur Präsentation von Großaufträgen genutzt.

France-Business confidence

Swiss National Bank interest rates decision

Norway-Central Bank Rates

Federal Reserve Board Governor Waller gives opening remarks before the Central Bank of Ireland and International Journal of Central Banking Research Conference, in Dublin

ECB board member Panetta speaks at fifth annual joint conference of the Deutsche Bundesbank, European Central Bank and Federal Reserve Bank of Chicago on CCP risk management in Frankfurt

United Kingdom-BoE Bank rate decision

United States-Jobless

Federal Reserve Board Governor Bowman gives opening remarks at Cleveland Fed event

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks at Cleveland Fed event

Fed Chair Powell testifies at US Senate

United States-Existing Homes

ECB Vice President de Guindos speaks in Santander

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks to RMA Richmond Chapter

Widerstandsmarken: 16.080/16.100/16.125/16.180/16.240 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.910/15.945/16.000/16.030 Punkte

Der DAX® startete wenig verändert in den Handel und klopfte mehrfach an die Marke von 16.150 Punkten. Am Nachmittag übernahmen die Bären jedoch das Zepter und drückten den Leitindex in den Bereich von 16.000 Punkten. Dieses Level konnte er Index zunächst verteidigen. Der kurzfristige Trend ist allerdings abwärtsgerichtet. Sinkt der Index unter die 50%-Retracementlinie bei 16.030 Punkte oder gar unter 16.000 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.945 Punkte. Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder eine Erholung über 16.125 Punkte.

