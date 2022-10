Tagesausblick für 21.10.: DAX – Bullen bleiben dran. Blockchain-Aktien gefragt!

Nach einem schwachen Handelsauftakt haben sich die europäischen Leitindizes DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 im Tagesverlauf wieder nach oben gearbeitet. Die gestrigen Tageshöchststände konnten sie allerdings noch nicht knacken. Unterstützung kam dabei von der positiven Eröffnung an der Wall Street. Die Lage bleibt fragil. Das Fed Beige Book zeigte, dass im dritten Quartal in mehreren Regionen zu einer Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivitäten gekommen ist. Die Angst vor einer Rezession bleibt damit.

Darüber hinaus zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere mehrheitlich etwas an. Die 10-jährigen Anleihen aus Deutschland, Frankreich und den USA markierten zeitweise neue Mehrjahreshöchststände. Bei den Edelmetallen wurde diese Entwicklung ignoriert. Vielmehr legten die Notierungen für Gold, Palladium, Platin und Silber zwischen 1 und 3,7 Prozent zu. Bullish zeigten sich auch die Akteure am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stieg über die Marke von 93 US-Dollar und brach damit aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus.

BASF verlängert den Vertrag mit Konzernchef Brudermüller. Die Aktie schloss zwar leicht im Plus wird allerdings noch von der Widerstandsmarke die EUR 45,45 gebremst. Die Deutsche Börse meldete starke Geschäftszahlen für Q3 und schraubte die Prognose nach oben. Dennoch sank das Papier unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Deutsche Lufthansa prallte am Augusthoch ab. Die Airline und der Flughafenbetreiber Fraport gründen ein Joint Venture zur Optimierung des Service am Frankfurter Flughafen. Der Wasserstoffspezialist Nel verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Die Aktie gab daraufhin über zwei Prozent nach. Sartorius hat sich nach den zweistelligen Verlusten den Vortags wieder gefangen. Die Bodenbildung beim Batteriehersteller Varta ging setzten sich fort. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb der Widerstandsmarke von EUR 32,80.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten der Solactive Blockchain & Kryptotechnologies Index.

Heute werden unter anderem American Express, Metro, Renault und Verizon Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Eröffnungsrede von FED-Präsident von New York Williams vor der Veranstaltung „Skilling the Gap: Building Local Talent for In-Demand Careers“, die von der Berkshire Taconic Community Foundation, dem Columbia-Greene Community College, dem Columbia EDC und dem Green County EDC organisiert wird

Eurozone: Verbrauchervertrauen, Oktober, vorläufig

Widerstandsmarken: 12.930/13.170/13.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.100/12.300/12.670 Punkte

Zum Handelsbeginn tauchte der DAX® kurzzeitig unter die Unterstützungsmarke von 12.670 Punkten und pendelte am Vormittag zwischen 12.630 und 12.690 Punkte. Am frühen Nachmittag zeigten sich die Bullen wieder und schoben den Leitindex bis auf 12.800 Punkte. Bei 12.930 Punkten findet der DAX® weiterhin einen starken Widerstand, der erst überwunden werden muss. Gelingt dies, eröffnet sich weiteres Potenzial bis 13.170/13.440 Punkte. Unterstützung findet der Standardwerteindex weiterhin zwischen 12.600 imd 12.670 Punkten.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 4,51 15 11.893,251129 12.317,840194 Open End DAX® HB9WK6 6,86 10 11.468,529562 12.106,179806 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2022; 17:30 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 5,43 -15 13.590,042921 13.164,674578 Open End DAX® HB9WKB 2,45 -20 13.77,682137 13.059,293302 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2022; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 21.10.: DAX – Bullen bleiben dran. Blockchain-Aktien gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).