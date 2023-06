Tagesausblick für 21.06.: DAX schließt schwächer. Auto- und Chemieaktien im Blickpunkt

Europäische Leitindizes wie der CAC®40, DAX® und EURO STOXX50® legten heute erneut den Rückwärtsgang ein. Die US-Börsen waren gestern feiertagsbedingt geschlossen und lieferten somit keine Impulse und die Börsen in Asien schlossen mehrheitlich mit Verlusten. Die am Morgen veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen derweil gemischt aus. So gab der Auftragsbestand in der deutschen Industrie im April nach. Die Erzeugerpreise lagen im Mai nur ein Prozent über dem Niveau im Vorjahresmonat. Dies war der schwächste Anstieg der Erzeugerpreise seit Anfang 2021. Die US-Börsen starteten nach dem Feiertag etwas leichter und lieferten damit zunächst keine positiven Impulse. So schlossen CAC®40, DAX® und EURO STOXX50® mit Tagesverlusten zwischen 0,4 und 0,6 Prozent.

An den Anleihemärkten blieben die Renditen 2-jähriger amerikanischer und europäischer Staatspapiere stabil. Am langen Ende gaben die Renditen um bis zu 10 Basispunkte nach. Edelmetalle konnten von dieser Entwicklung nicht profitieren. Im Gegenteil. Der Goldpreis sank unter die Unterstützungsmarke von 1.940 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber verlor über drei Prozent auf 23,10 US-Dollar. Am Ölmarkt sorgte die Leitzinssenkung in China kurzfristig für einen Ölpreisanstieg. Im Tagesverlauf drehte der Preis für das Barrel Brent Crude Oil jedoch wieder nach Süden und stabilisierte sich bei 75 US-Dollar. Der Strompreis bügelte die Verlusten der beiden zurückliegenden Handelstage inzwischen wieder aus. So nahm der Phelix DE Base Year Future Jan 2024 (Strom-Future) Kurs auf die Widerstandsmarke bei 151,2 Cents pro MW.

Unternehmen im Fokus

Lanxess brach nach einer Gewinnwarnung zweistellig ein. Andere Chemietitel wie BASF und Wacker Chemie konnten sich dem Trend nicht entziehen und kamen ebenfalls unter Druck. Nach einem schwachen Auftakt drehte Covestro zweistellig ins Plus. Hintergrund sind Übernahmespekulationen. Der Übernahmestreit um Software AG ist hingegen beendet. Bain Capital hat sich zurückgezogen. Der Finanzinvestor hat nun ein Auge auf den IT-Dienstleister SoftwareOne geworfen. Ein Tag nach der Gewinnwarnung stuften zahlreiche Analysten die Kursziele für Sartorius nach unten. Dies setzte die Aktie in der ersten Handelsstunde weiter unter Druck. Im Tagesverlauf drehte das Papier jedoch ins Plus. Die Deutsche Post will sich in DHL Group umbenennen.

Daimler Truck und Nagarro laden morgen zur Hauptversammlung. VW lädt zum Capital Markets Day und MorphoSys veranstaltet einen virtuellen Investor-Call, um ein Update zum Produktkandidaten Pelabresib zu geben. In Paris wird die Luftfahrmesse fortgesetzt. Airbus erhielt heute eine Bestellung über 500 Flugzeuge von dem indischen Billigflieger Indigo und Boeing einen Auftrag über 200 Boeing Jets. Möglicherweise werden in den nächsten Tagen weitere (Groß-)Aufträge für Airbus und Boeing folgen. Messen wie diese werden gern zum Anlass zur Präsentation von Großaufträgen genutzt. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken die Aktien von Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

United Kingdom-Inflation

Germany-Car sales

United Kingdom-PPI

Germany’s Ifo institute presents its summer economic forecast

ECB board member Schnabel speaks in Berlin

Fed Chair Powell testifies at US House

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks to Wall Street Journal forum

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks at Fed conference

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.180/16.240/16.300/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.000/16.030/16.060/16.100/16.125 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer Range zwischen 16.080 und 16.200 Punkten und schloss bei 16.110 Punkten. Damit bestätigte der Leitindex den kurzfristigen Abwärtstrend. Zwischen 16.030 und 16.125 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung. Die Bullen haben es aktuell jedoch recht schwer. Signale für eine nachhaltige Erholung gibt es frühestens oberhalb von 16.180 Punkten.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWC

111,33*

18.500

10.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC3YF2

85,10*

19.000

12.500

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

6,26

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

9,43

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

5,64

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

10,24

17.000

12.12.2023



