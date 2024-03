Tagesausblick für 21.03.: DAX setzt sich oberhalb von 18.000 Punkten fest. Autobauer, Swatch und ABB im Fokus.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® pendelte im Vorfeld der Fed-Entscheidung in einer engen Range um die Marke von 18.000 Punkte. Es wird zwar nicht erwartet, dass die US-Notenbank heute den Leitzins senkt, aber vielleicht signalisiert Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz, wann mit dem ersten Schritt zu rechnen ist. Morgen folgen eine Reihe vielbeachteter US-Wirtschaftszahlen. Zudem stehen die Autobauer im Fokus.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bewegte sich im Bereich von 2,44 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 4,28 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Der Goldpreis stagnierte bei 2.155 US-Dollar und der Preis für eine Feinunze Silber bei 24,90 US-Dollar. Nach dem gelungenen Ausbruch über 84 US-Dollar schielte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise über die Marke von 87 US-Dollar. Heute verloren die Bullen jedoch den Mut. So bröckelte der Ölpreis bis auf 86 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

BASF stieg über das Hoch vom April 2023 und eröffnete damit Potenzial bis EUR 52,50. Weitere Chemietitel wie Wacker Chemie präsentierten sich im Tagesverlauf ebenfalls freundlich. Die Commerzbank erreichte mit 12,35 den höchsten Stand seit April 2018. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler peilt für 2024 weiteres Umsatzwachstum an. Dennoch soll die Dividende für 2023 auf 0,05 Euro gekürzt werden. Nach einem schwachen Auftakt drehte die Aktie noch ins Plus. Bei Fraport zeigten sich Anleger weiterhin enttäuscht, dass trotz eines starken Ergebnisses keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 gezahlt wird. Jungheinrich profitierte von positiven Analystenkommentaren. Zalando kratzte an der 200-Tage-Durchschnittslinie.

Morgen werden unter anderem 1&1, Enel, FedEx, Hamburger Hafen, Heidelberg Materials, Ionons, Nemetschek, Nike, Porsche Automobil Holding, Swatch, Talanx, United Internet und Vossloh finale Geschäftszahlen für 2023 veröffentlichen. ABB und Givaudan laden jeweils zur Hauptversammlung. Morgen werden zudem Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland veröffentlicht

France-Business confidence

Germany-PMI Flash

Euro Zone-ECB c/a

Bundesbank publishes monthly report on German economy

United States-Philly Fed New

United States-Current account

United States-Jobless

United States-Existing Homes

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 18.027/18.159/18.240 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.683/17.814/17.855/17.896 Punkte

Am Vormittag zeigte sich der DAX® noch recht freundlich. Am Nachmittag gab der Index die Tagesgewinne jedoch zum großen Teil wieder ab. Der Kreuzwiderstand bei 18.027 Punkten bleibt jedoch weiterhin in greifbare Nähe. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 18.159 Punkte beziehungsweise 18.240 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index bei 17.896 Punkten weiterhin eine solide Unterstützungsmarke.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

84,59*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

76,31**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

34,53

14.538,699635

14.538,699635

5,21

Open End

DAX®

HD11T9

17,23

16.270,213049

16.270,213049

10,44

Open End

DAX®

HD273N

11,98

16.797,594673

16.797,594673

15,03

Open End

DAX®

HD30S2

7,55

17.249,059606

17.249,059606

23,82

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD3AQ6

31,46

21.129,509785

21.129,509785

-5,72

Open End

DAX®

HD186M

16,44

19.627,742213

19.627,742213

-10,95

Open End

DAX®

HB17J0

8,28

18.806,716983

18.806,716983

-21,74

Open End

DAX®

HB1207

6,57

18.635,230571

18.635,230571

-27,41

Open End



Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

