Tagesausblick für 20.09.: DAX schließt nach schwachem Start dennoch im Plus!

Zum Wochenauftakt dominierten zunächst die Minuszeichen an den Kurszettel der Börsen. Rezessionssorgen belasteten ebenso wie die bevorstehenden Zinsentscheidungen zahlreicher Notenbanken – vor allem der Fed. Sie wird am Mittwoch erwartet. Nach einem schwachen Start drehten die Märkte allerdings nach oben. so schloss der DAX® rund 0,8 Prozent fester bei 12.845 Punkten und der EuroStoxx®50 rund 0,4 Prozent im Minus bei 3.515 Punkten.

An den Anleihemärkten sind Zinserhöhungen seitens der Fed bereits eingepreist. So pendelten die Renditen 10jähriger Staatspapiere heute in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag. Wenig Bewegung war gestern auch bei den Edelmetallen zu beobachten. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.660 US-Dollar und der Silberpreis bei knapp 19,50 US-Dollar. Der Ölpreis nahm derweil den Abwärtstrend erneut auf. So sank die Notierung für einen Barrel Brent Crude Öl im Tagesverlauf erneut unter die Marke von 90 US-Dollar. Das Monatstief liegt bei 87,40 US-Dollar.

Bei 1×1 stockt der Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird das Zwischenziel, bis Jahresende 1.000 Funktürme zu errichten, nach Angaben des Unternehmens voraussichtlich nicht erreicht. Die Aktie notiert inzwischen wieder auf dem Niveau von August 2013. Daimler Truck hat den E-Lkw eActros LongHaul mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern vorgestellt. Die Serienproduktion soll voraussichtlich 2024 starten. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursaufschlag. Die Aktie der Deutschen Post kam vergangene Woche nach schwachen Zahlen des Konkurrenten FedEx kräftig unter Druck und stabilisierte sich heute im Bereich des Junitiefs von EUR 33,40. Morgen startet die Zeichnungsfrist für die Porsche-Aktien. Die Preisspanne liegt zwischen EUR 76,50 und EUR 82,50. Der Börsenstart ist für 29. September geplant.

Henkel lädt heute zum Kapitalmarkttag.

US-Notenbank Fed beginnt ihre zweitägige Zinssitzung

Zinsentscheid der chinesischen Zentralbank

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland, August 2022

Vorabveröffentlichung des Economic Bulletin über die jüngsten Veränderungen in der Verteilung der Inflationserwartungen

Eurozone: Leistungsbilanz, Juli 2022

Federal Reserve Bank of Philadelphia veröffentlicht den Nonmanufacturing Business Outlook Survey, September

Vereinigte Staaten: Wohnbaubeginne, August 2022

Rede von EZB-Bankenaufseherin McCaul bei der 17. jährlichen European Leveraged Finance Conference

EZB-Chefin Lagarde hält Karl-Otto Pöhl-Vorlesung, organisiert von der Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft in Frankfurt

Widerstandsmarken: 12.825/12.930/13.170/13.430/13.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.600 Punkte

Der DAX® setzte den vergangene Woche eingeschlagen Abwärtstrend gestern fort und testete die Unterstützungsmarke bei 12.600 Punkten. Dieses Level konnte zunächst verteidigt werden. Am Nachmittag gelang gar die Rückkehr über die Marke von 12.700 Punkten. Wieviel Kraft dieser intraday reversal hat, wird sich zeigen. Kaufimpulse wird es frühenstens bei Überschreiten der Widerstandsmarke von 12.930 Punkten geben. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern in Richtung 12.400 Punkte gerechnet werden.

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 7,61 15 11.895,2287 12.319,888365 Open End DAX® HB9WK6 8,84 10 11.470,511307 12.108,271736 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 8,85 -15 13.587,792572 13.162,494664 Open End DAX® HB9WKB 6,63 -20 13.375,434225 13.057,09889 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2022; 17:00 Uhr

