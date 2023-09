Tagesausblick für 20.09.: DAX vor Fed-Entscheidung leichter. Auto- und Immobilienaktien im Blickpunkt.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® schloss mit leichten Verlusten. Aus den USA kamen keinerlei Impulse und aus Deutschland kamen zunächst keine guten Meldungen. So lag der Auftragsbestand in der deutschen Industrie im Juli 3,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats und dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung zufolge stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland auf 74 Prozent. „Der deutschen Konjunktur fehlt es weiter an Wachstumsimpulsen“, sagte IMK-Experte Peter Hohlfeld. „Aus fast allen Richtungen kommen nach wie vor Gegenwinde.“ Heute begann die 2tägige Sitzung der US-Notenbank. Morgen wird die Zinsentscheidung bekanntgegeben. Möglicherweise reißt sie die Märkte aus der aktuellen Lethargie.

An den Anleihemärkten bleibt die Lage hingegen weiterhin angespannt. Die Renditen europäischer Staatspapiere legte weiter zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg mit 2,73 Prozent auf den höchsten Stand seit März diesen Jahres. In den USA begann der Handel erneut deutlich ruhiger. Die Renditen von 2- und 10jährigen Staatspapieren verharrte damit im Bereich der Hochs von August. Edelmetalle blieben auch heute gefragt. Dies gilt vor allem für Gold, Platin und Silber. Der Ölpreis hangelt sich derweil bei gemäßigtem Tempo weiter aufwärts. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hat inzwischen die Marke von 95 US-Dollar überschritten. Der Strompreis, gemessen am Phelix De Base Future sank hingegen unter das Monatstief von 126,20 Cents. Tendenz fallend.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von TUI und Vitesco auf. Der Touristikkonzern hat angesichts einer starken Nachfrage die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Automobilzulieferer profitierte vom Einstieg des Hedgefonds Greenlight. Ebenfalls stark gefragt waren Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW sowie Immobilienaktien wie Aroundtown, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia. Hugo Boss kippte hingegen unter die wichtige Unterstützungsmarke bei EUR 66,80 und setzte bei EUR 65,20 bei der 200-Tage-Durchschnittslinie auf. Großaktionär Fraser Group hat den Anteil reduziert.

Germany-PPI

Confirmation hearing of new ECB supervisory chief

United States-Fed policy decision – Fed Chair Jerome Powell holds news conference after release of U.S. Fed policy decision.

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 15.743/15.816/15.868/15.987/16.043/16.117/16.337 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.461/15.560/15.609/15.628 Punkte

Der DAX® ging mit leichten Verlusten aus dem Handel und tauchte unter die Marke von 15.700 Punkte. Die nächste Unterstützungszone findet der Leitindex zwischen 16.609 und 15.628 Punkten. In diesem Bereich zeigten sich vergangene Woche die Bullen und schoben den Index deutlich nach oben. Ob dies erneut erfolgt bleibt offen. Oberhalb von 15.743 Punkten könnten sich die ersten Kaufsignale zeigen. Solange dieses Level jedoch nicht überwunden ist, muss mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung gerechnet werden.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

246,28

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

237,30

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

11,95

12.584,242328

14.157,272619

5

Open End

DAX®

HC01QX

9,95

14.157,11104

14.944,246414

10

Open End

DAX®

HC0558

7,89

14.681,40061

15.205,526612

15

Open End

DAX®

HC8E7T

2,97

15.100,832266

15.414,929577

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,08

18.873,131893

17.301,000006

-5

Open End

DAX®

HC8E76

11,32

17.300,263182

16.513,101207

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

9,17

16.775,973611

16.250,885637

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

10,64

16.356,541955

16.042,496349

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

