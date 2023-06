Tagesausblick für 20.06.: DAX sinkt auf 16.200 Punkte. Luftfahrtmesse beflügelt

Durchwachsene Vorgaben aus Asien und die feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in den USA drückten heute auf die Stimmung. Zahlreiche Investoren rechneten damit, dass Chinas Regierung nach den zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten, ein Konjunkturprogramm starten würde. Allerdings kamen aus Peking bisher noch keine entsprechenden Signale. So waren es vor allem konjunktursensible Titel, die den DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 heute belasteten. Am Rentenmarkt hat sich die Lage nach dem starken Renditeanstieg bei den europäischen Kurzläufern in der zurückliegenden Woche heute etwas beruhigt. Wenig Bewegung war auch an den Rohstoffmärkten zu beobachten. Morgen werden Daten zu den deutschen Produzentenpreisen veröffentlicht und eine Reihe von Notenbänker halten Reden, die den Märkten Impulse geben könnten

Unternehmen im Fokus

Beiersdorf profitierte von positiven Analystenkommentaren. MTU Aero Engine zog nach einer Erhöhung der Jahresprognose an. Zwei der vier MDAX®-Neulinge, Krones und Redcare Pharma (ehem. Shop Apotheke) starteten heute mit Kursgewinnen. Sartorius brach nach einer Revision ihrer Jahresprognose zweistellig ein. Scout24 plant die Übernahme von 75 Prozent am Immobilienbewerter Sprengnetter. Konjunktursensible Branchen wie den Chemiesektor und hier unter anderem die Anteilsscheine von BASF, Covestro und Lanxess kamen deutlich unter Druck.

Evotec lädt morgen zur Hauptversammlung. In Paris wird die Luftfahrmesse fortgesetzt. Airbus und Boeing konnten bereits erste Aufträge einfliegen. Möglicherweise werden es in den nächsten Tagen weitere (Groß-)Aufträge folgen. Messen wie diese werden gern zum Anlass zur Präsentation von Großaufträgen genutzt. Bayer gibt ein Update zu den Entwicklung im Crop-Science Bereich.

EU Commission presents its „Economic Security Strategy“

Germany-PPI

ECB bank supervisor Enria speaks at conference on Counterparty Credit Risk in Frankfurt

St. Louis Federal Reserve Bank President Bullard speaks before the Barcelona School of Economics Summer Forum

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

United States-Housing Stats

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

ECB bank supervisor McCaul speaks at annual Workshop of the Council for the US and Italy „The future of globalization: politics, business, lifestyle, brands“ organised by The Council for the United States and Italy in Milan

Federal Reserve’s Williams, Barr participate in conversation at Fed event

ECB Vice President de Guindos speaks on the occasion of the awarding of the German Bernacer prize in Madrid

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.300/16.320/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.030/16.080/16.110/16.180/16.200 Punkte

Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach unten und gab im weiteren Verlauf bis zur Kreuzunterstützung bei 16.200 Punkte nach. Dort könnten die Bullen neue Kräfte sammeln und eine Gegenbewegung in Richtung 16.300/16.420 Punkte starten. Sinkt der Index jedoch unter diese Marke droht eine weitere Verkaufswelle bis 16.090 Punkte.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new brach heute auf 13,8 ein. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 10.000)*0,01 = 120 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWC

110,84*

18.500

10.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC3YF2

84,73**

19.000

12.500

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

6,59

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

9,82

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

5,30

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

9,68

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

