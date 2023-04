Tagesausblick für 20.04: DAX schließt unverändert. Autobauer und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus.

Es war erneut ein recht ruhiger Tag an den Finanzmärkten. Nach einem zögerlichen Beginn mit leichten Verlusten drehten DAX® und EuroSTOXX®50 am frühen Nachmittag nach oben und schoben sich zum Handelsschluss sogar leicht über die Nulllinie. Aus den USA gab es keine nennenswerten Impulse. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

An den Anleihemärkten ist die Lage weiterhin angespannt. Die Rendite für 2-Jährige Bundesanleihen hat wieder die Marke von drei Prozent erreicht. Bei den 10jährigen Papiere bleibt der Aufwärtstrend trotz des relativen ruhigen Handelstags intakt. Von Ruhe kann bei den Edelmetallen derzeit keine Rede sein. Der Goldpreis pendelte heute zwischen 1.969 und 2.008 US-Dollar. Palladium und Platin setzten derweil ihren jeweiligen Aufwärtstrend bei deutlich nachlassender Dynamik fort. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil sank hingegen zeitweise unter die untere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends. Schließt sich nun das Gap von Anfang des Monats?

Airbus konnte von positiven Analystenkommentaren nicht profitieren. Konzernchef Guillaume Faury erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass der weltweite Flugverkehr auf Kurs ist, das Vor-Corona-Niveau zu überschreiten. Die Allianz plant Meldungen zufolge den Verkauf ihres Anteils am Neobroker N26. Der Versicherer erwartet dabei einen Erlös von rund 150 Millionen Euro. Der Verpackungsspezialist Gerresheimer plant überraschend eine Kapitalerhöhung über 3,14 Millionen Aktien. Der Bruttoemissionserlös dürfte bei rund 271,6 Millionen Euro liegen. Kion hat die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Streaming-Anbieter Netflix meldete gestern nach Handelsschluss schwache Zahlen für das erste Quartal. Porsche hat dem Cayenne ein Facelift verpasst und erhöht die Preise für das neue Modell. Die EU hat sich darauf verständigt rund 43 Milliarden Euro für den Ausbau der Halbleiterindustrie in der Eurozone bereitzustellen und den EU-Anteil bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Herstellern wie Infineon, Intel etc. winken also hohe Subventionen für neue Werke. Der jüngste Zinsanstieg drückte Immobilienaktien wie Aroundtown und TAG Immobilien heute kräftig nach unten. In Europa legte der Pkw-Absatz im zurückliegenden Monat erneut kräftig zu. Im ersten Quartal sind dem Verband zufolge rund 18 Prozent mehr Neufahrzeuge auf die Strasse gekommen. In den USA treten derweil neue Regeln für Steuererleichterungen beim Kauf von E-Autos in Kraft. Steuererleichterungen in Höhe von 7.500 US-Dollar bekommen nur noch Modelle, die in den USA zusammengebaut wurden und deren Batteriekomponenten zu mindestens 50 Prozent aus den USA stammen. Unter anderem BMW, Mercedes-Benz und VW könnten ersten Meldungen zufolge ihr Recht auf die Subventionen verlieren. Nach Börsenschluss wird Tesla Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Vorab kündigte der E-Autohersteller weitere Preissenkungen an.

Morgen werden unter anderem AT&T, Nokia, Renault, Sartorius Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Bilfinger, LVMH, Nestlé und Schäffler laden zur Hauptversammlung.

Federal Reserve Bank of New York President John Williams speaks before the Money Marketeers of New York University, in New York.

Germany-Producer Price Index

France-Business confidence

United States-Philly Fed New

United States-Initial Jobless Claims

United States-Existing Homes

Yellen lays out US economic priorities on China in speech

U.S. Treasury Secretary Janet Yellen lays out Biden administration’s principal objectives for U.S.-China economic relationship in speech in Washington, as tensions between world’s two largest economies has thwarted high-level meetings.

Federal Reserve Board Governor Christopher Waller speaks on „Financial Innovation“ before the Global Interdependence Center „Cryptocurrency and the Future of Global Finance“ event, in Sarasota, Fla.

Federal Reserve Bank of Cleveland President Loretta Mester speaks on the economic and policy outlook before the Akron Roundtable Signature Series, in Akron, Ohio.

Federal Reserve Bank of Dallas President Lorrie Logan and Federal Reserve Board Governor Michelle Bowman give opening remarks before a Fed Listens event, in Odessa, Texas.

Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic participates in presentation and armchair discussion on regional and national economic conditions at Eastern Florida State College, in Melbourne, Fla.

Widerstandsmarken: 15.900/15.915/16.000/16.075 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.675/15.735/15.760/15.800/15.835/15.865 Punkte

Nach leichten Verlusten am Vormittag drehte der DAX® am Nachmittag nach oben und schloss leicht oberhalb des gestrigen Niveaus. Die Widerstandsmarke von 15.915 Punkten blieb allerdings weiterhin bestehen. Gelingt der Ausbruch über das Level würde sich der Index weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.000 Punkte verschaffen. Zwischen 15.835 und 15.865 Punkten findet der Leitindex eine starke Unterstützungszone.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

187,22

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

271,45

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XP9

32,17

13.300

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

11,01

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1AYL

6,64

15.500

12.12.2023

DAX®

HC37PA

13,04

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

