Tagesausblick für 20.02.: DAX lustlos seitwärts. Adidas sprintet weiter aufwärts

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range. Die US-Börsen waren feiertagsbedingt geschlossen und lieferten somit keine Impulse. Derweil geht das Warten auf die erste Zinssenkung weiter. Im Wochenverlauf wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Zudem werden Reden einiger Notenbänker erwartet. Ob sie entsprechende Zinssignale senden, erscheint aktuell jedoch fraglich.

An den Anleihemärkten blieb es heute weitgehend ruhig. Die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere pendelten mehrheitlich um den Schlussstand vom Freitag. Der Goldpreis bewegte sich ebenfalls kaum von der Stelle. Ganz im Gegensatz zu Silber. Die Notierung für die Feinunze Silber radierte die Gewinne vom Freitag heute wieder aus. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil pendelte derweil zwischen der 200-Tage-Durchschnittslinie und dem Dezemberhoch weiter seitwärts.

Unternehmen im Fokus

Adidas setzte den Erholungskurs heute fort. Bei EUR 182 findet das Papier jedoch eine starke Widerstandsmarke. Commerzbank stand nach einer Herabstufung unter Druck. RWE litt auch heute unter dem rückläufigen Strompreis und sank auf EUR 31,15 – dem tiefsten Stand seit Oktober 2021. SAF-Holland hat die mehrfach angehobene Umsatzprognose 2023 erreicht und damit die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Das operative EBIT verbesserte sich um 62 Prozent auf 202 Millionen Euro. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursaufschlag. Siemens Healthineers bestätigte den Ausbruch über das Dezemberhoch und hat nun Aufwärtspotenzial bis zum Hoch vom Mai 2023 von rund EUR 57,60. IT-Dienstleister wie Bechtle und Cancom standen hingegen heute unter Druck.

Morgen werden unter anderem Air Liquide, Barclays, Carrefour, Fresenius Medical Care, Home Depot und Walmart Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

China (Mainland)-Rate decision

Germany-Car sales

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 17.111/17.180/17.329/17.421 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.791/16.940/16.986/16.942/17.032/17.052 Punkte

Der DAX® hat den kurzfristigen Aufwärtstrend am vergangenen Freitag verletzt und konsolidierte bis in den Bereich von 17.052 Punkte. Nach einer kurzfristigen Bodenbildung auf diesem Level konnte sich der Index am späten Nachmittag von dieser Unterstützung distanzieren und nahm Kurs auf die nächste Hürde bei 17.111 Punkten. Gelingt der Ausbruch über dieses Level rückt das Allzeithoch in greifbare Nähe. Sinkt der Index unter 17.032 Punkte droht eine Konsolidierung bis 16.986 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

94,79*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

97,66**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD150Y

30,85

14.013,282778

14.013,282778

5,55

Open End

DAX®

HD0N6C

16,92

15.409,215592

15.409,215592

10,25

Open End

DAX®

HD0T14

11,43

15.964,02678

15.964,02678

15,01

Open End

DAX®

HD11TR

8,51

16.260,084049

16.260,084049

20,14

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD26NG





32,56

20.345,864606

20.345,864606

-5,25

Open End

DAX®

HC6KU0

16,59

18.746,059964

18.746,059964

-10,33

Open End

DAX®

HC5PAP

11,03

18.186,523572

18.186,523572

-15,53

Open End

DAX®

HC5S5P

8,10

17.890,92263

17.890,92263

-21,17

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte