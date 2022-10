Tagesausblick für 19.10.: DAX steigt weiter. Lufthansa, Nagarro und Pfeiffer erhöhen ihre Prognosen!

Vier Tage in Folge mit Kursgewinnen – das gab es im DAX® zuletzt im Mai diesen Jahres. Gute Unternehmensmeldungen sowie der gute Auftakt an der Wall Street gaben den Bullen gestern Rückenwind. Der ZEW-Index zeigte derweil ein gemischtes Bild. Während die Konjunkturerwartungen von den befragten Börsen- und Finanzexperten im Oktober etwas besser eingestuft wurde, als im Vorfeld erwartet wurde, wird die aktuelle Lage deutlich schlechter beurteilt. „Damit hat sich der Konjunkturausblick für Deutschland, trotz des leichten Anstiegs der Erwartungen, deutlich verschlechtert“, erklärte das ZEW. Derlei Meldungen konnte die Kauflaune jedoch nicht trüben. Vielmehr markierten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 jeweils neue Oktoberhochs. In den kommenden Tagen gewinnt die Bilanzsaison weiter an Fahrt und könnte den Märkten weitere Impulse geben.

An den Anleihemärkte blieb es relativ ruhig. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere gingen zwar mehrheitlich leicht zurück, liegen aber weiterhin auf relativ hohem Niveau. Wenig Bewegung war auch bei den Edelmetallen zu beobachten. Damit stabilisierte sich beispielsweise der Goldpreis bei rund 1.650 US-Dollar. Der Ölpreis gab hingegen kräftig nach. Dabei hat die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil die Marke von 90 US-Dollar unterschritten. Verschiedene Medien berichteten, dass US-Präsident Joe Biden möglicherweise weitere 10 bis 15 Millionen Barrel Öl aus den Rohölreserven auf den Markt bringt.

Airbus hat Bestellungen über 35 A320-Maschinen eingeflogen. Die Aktie stieg daraufhin über die Marke von EUR 100. Die Lufthansa hat aufgrund eines starken Sommergeschäfts die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Softwarekonzern Nagarro hat ebenfalls vor offiziellen Bekanntgabe der Geschäftszahlen für Q3, die Ziele für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. Bei Pfeiffer Vacuum ist das abgelaufene Quartal besser gelaufen als zunächst erwartet wurde. Daher erwartet der Konzern nun ein Umsatzplus für 2022 von 11 bis 14 Prozent. Die Aktie reagierte mit einem zweistelligen Plus. Die Autobauer BMW und Mercedes-Benz profitierten von positiven Analystenkommentaren.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten der Hydrogen Select Index, Solactive Deutscher Maschinenbau Index sowie der Solactive German Mergers & Acquisitions Index.

Heute werden unter anderem Alcoa, ASML Holding, Deutsche Börse, IBM, Nestle, Procter & Gamble und Sartorius Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem findet der Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft statt. Damit könnten Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW im Fokus der Investoren stehen.

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), August

IfA Branchengipfel (bis. 20. Oktover)

Großbritannien: Verbraucherpreise, August

EZB: HVPI-Statistiken für die Eurozone (saisonbereinigt) (Datensatz: ICP)

Eurozone: Verbraucherpreise, September, endgültig

USA: Wohnbaubeginne, September

FED-Präsidentin von Minneapolis Kashkari nimmt an einer Fragerunde „Inflation, Interest Rates and the State of the U.S. Economy“ before a Travelers Institute Employee Town Hal“ teil

Die Federal Reserve veröffentlicht das Beige Book

Widerstandsmarken: 12.930/13.170/13.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.100/12.300/12.670 Punkte

Der DAX® testete die Widerstandsmarke bei 12.930 Punkten aber der Ausbruch über das Level mocht noch nicht gelingen. Solange die Unterstützungszone zwischen 12.300 und 12.670 Punkten nicht unterschritten wird, dürfte der nächste Versuch nicht lange auf sich warten lassen. Gelingt der Ausbruch über die Hürde in den kommenden Tagen, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.170 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 4,82 15 11.807,020599 12.228,531234 Open End DAX® HB9WK6 7,14 10 11.385,378422 12.018,405462 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.10.2022; 17:100 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 4,95 -15 13.491,510014 13.069,225751 Open End DAX® HB9WKB 2,18 -20 13.280,688926 12.964,60853 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2022; 17:10 Uhr

