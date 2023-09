Tagesausblick für 19.09.: DAX sinkt auf 15.700. Fed-Sitzung im Blickpunkt.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® gab im Tagesverlauf rund ein Prozent nach. Nach dem Sprint in der zweiten Wochenhälfte, muss erst einmal durchgeatmet werden. Zudem ist die Nachrichtenlage heute recht mau. Es gibt also kaum neue Impulse. Vielmehr wirft die Fed-Sitzung ihren Schatten voraus und könnte in den nächsten Tagen zu gewissen Schwankungen an den Börsen führen.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen europäischer Staatspapiere mehrheitlich kräftig an. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen näherte sich mit rund 2,7 Prozent dem Hoch vom August. In den USA begann der Handel deutlich ruhiger. Bei den Edelmetallen war kaum Bewegung zu beobachten. Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch am Ölmarkt. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte heute bei rund 94 US-Dollar. Der Strompreis, gemessen am Phelix De Base Future nahm heute wieder Kurs auf das Monatstief bei 126,8 Cents.

Bei den Einzelwerten fielen im frühen Handel unter anderem die Aktien von Deutsche Lufthansa, MTU Aero Engines und ProSiebenSat.1 auf. Die Airline wird aktuell durch den Ölpreisanstieg belastet. Heute sorgen zudem negative Analystenkommentare für Druck auf das Papier. MTU Aero Engines setzte den Abwärtstrend fort. Hintergrund ist der Rückruf von Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney. Der Medienkonzern sackte unter die Unterstützungsmarke von EUR 6,78. Die Rückversicherer Hannover Rück und Münchener Rück. sind hingegen stark gefragt. Im Rahmen des Branchentreffens in Monte Carlo haben die Konzerne bereits signalisiert, dass die Nachfrage nach Rückversicherungen weiterhin hoch ist und die Preise weiter steigen dürften.

Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy, in Washington.

OECD updates economic forecasts with interim outlook

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Widerstandsmarken: 15.769/15.805/15.868/15.957/16.043/16.117 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.461/15.560/15.600/15.702 Punkte

Der DAX® eröffnete etwas leichter und tauchte dabei unter die Unterstützungsmarke von 15.868 Punkten. Im weiteren Verlauf sank der Index unter 15.769 Punkte und stabilisierte sich erst im Bereich der Kreuzunterstützung bei 15.702 Punkten. MACD und RSI signalisieren noch keine Trendwende. Kippt der Index unter 15.702 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.600 Punkte. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.805 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

246,36

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

238,85

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

12,16

12722,543814

14312,861791

5

Open End

DAX®

HC01QX

10,29

14312,371922

15108,139801

10

Open End

DAX®

HC0558

8,32

14842,314624

15372,185256

15

Open End

DAX®

HC8E7T

3,03

15266,268786

15583,807177

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,01

19074,01834

17485,152612

-5

Open End

DAX®

HC8E76

10,97

17484,190232

16688,659576

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

8,73

16954,247529

16423,579581

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

9,79

16530,293367

16212,911734

-25

Open End



Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

