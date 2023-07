Tagesausblick für 19.07.: DAX schließt über 16.100 Punkten. IBM, Netflix und Tesla im Blickpunkt.

Nach einem verhaltenen Auftakt drehten DAX®, CAC®40 und EUROSTOXX®50 in der zweiten Tageshälfte doch noch ins Plus. Unterstützung kam dabei von der Wall Street. Das Gros der Anleger agierte jedoch weiterhin mit angezogener Handbremse. Morgen meldet mit IBM einer der Tech-Riesen Quartalszahlen. In den kommenden zwei Wochen folgen zahlreiche weitere US-Techkonzerne mit Zahlen für das abgelaufene Quartal. Sie könnten den Märkten maßgebliche Impulse geben.

An den Anleihemärkten legten die Notierungen heute kräftig zu. Die gilt vor allem für 2- und 10jährige europäische Staatspapiere. Dieser Renditerückgang hinterließ auch bei den Edelmetallen Spuren. Der Goldpreis sprang auf 1.980 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende Mai. Die Notierung für eine Feinunze Silber schob sich über die Marke von 25 US-Dollar. Bei Palladium deutet sich nun ebenfalls eine Trendwende nach oben an. Der Ölpreis orientierte sich an Aktienmärkten. Dabei bügelte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zwar die gestrigen Verluste aus. Blieb jedoch unter 80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Allianz wird Meldungen zufolge die Beteiligung an der Neo-Bank N26 zunächst halten. Knorr-Bremse peilt für 2026 einen Umsatz von 8 bis 9 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von über 14 Prozent an. Um dies zu erreichen sind auch Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen möglich. MorphoSys erneut gefragt. Rational bügelte die Vortagesverluste fast aus. Der Industrierecycler Befesa steht trotz positiver Analystenkommentare weiter kräftig unter Druck. Bei Softwareunternehmen zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Atoss Software zog deutlich an nachdem der Konzern die Jahresprognose erhöhte. Nagarro zeigte den zweiten Tag in Folge deutliche Kursabschläge. Novartis hat die Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Die Generika-Tochter soll voraussichtlich im vierten Quartal an die Börse gebracht werden. Stark gefragt waren zudem Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia. Der Onlinehändler Zalando kratzte zum Handelsschluss am Monatshoch von knapp EUR 30.

Morgen melden unter anderem ASML, Goldman Sachs, IBM, Netflix und Tesla Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

Bank of England Deputy Governor Dave Ramsden gives speech on quantitative tightening

Wichtige Termine

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.200/16.370 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.685/15.800/15.920/16.000/16.040 Punkte

Der DAX® tauchte in der ersten Handelsstunde in die wichtige Unterstützungszone zwischen 16.000 und 16.040 Punkten ein. Am Nachmittag meldeten sich die Bullen zurück und schoben den Index über die Marke von 16.100 Punkte. Das technische Bild hat sich damit kaum verändert. Auf der Oberseite muss das jüngste Hoch von 16.200 Punkten überwunden werden ehe möglicherweise neue Kaufsignale erfolgen. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 15.990 und 16.040 Punkten eine Unterstützungszone.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new gab auf rund 14 nach. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWU

83,76*

18.000

11.000

22.000

15.03.2024

DAX®

HC3RWX

85,01

18.500

12.200

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

5,20

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

8,38

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

4,86

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

9,70

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

