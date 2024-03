Tagesausblick für 19.03.: DAX stagniert. Hella und Immobilientitel ziehen an.

Die deutschen Aktienindizes bewegten sich heute in einer engen Range um den jeweiligen Schlussstand von Freitag. Gute Wirtschaftszahlen aus China sorgten zunächst für einen freundlichen Auftakt und in USA starteten vor allem Tech-Titel mit Aufschlägen. Dennoch mochte in Frankfurt keine große Kauflaune aufkommen. Morgen steht die Bank of Japan und ein mögliches Ende der Negativ-Zinsen in Japan im Fokus.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen mehrheitlich an. In den USA und Deutschland erreichten die Renditen für 2- und 10jährige Staatspapiere jeweils ihr Jahreshoch. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten derweil in einer engen Range um den Schlussstand von Freitag. Am Ölmarkt werden die Bullen mutiger. So stieg der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 86 USD.

Unternehmen im Fokus

Ab heute notieren Bilfinger und MorphoSys im MDAX® und ersetzten damit die Aktien von Rational und Vitesco Technologies. Die Aktie von Deutsche Post gab nach einem negativen Analystenkommentar deutlich nach. Hannover Rück. will nach einem guten Ergebnis für 2023 die Dividende erhöhen. Die Aktie reagierte jedoch kaum. Hella sprang zeitweise auf über EUR 92. Zwar bröckelten die Gewinne im Tagesverlauf. Dennoch blieb auch zum Handelsschluss noch ein stattlicher Kursgewinn. Redcare Pharmacy nimmt wieder Kurs auf das Allzeithoch. Siemens Energy brach aus dem seit acht Wochen anhaltenden Seitwärtstrend nach oben aus. Immobilienaktien wie LEG Immobilien und Vonovia waren gefragt.

Morgen werden unter anderem Commerzbank, Deutz und Fraport finale Geschäftszahlen für 2023 veröffentlichen

BOJ concludes closely-watched policy meeting, may end negative rates

ECB Vice President de Guindos speaks

Germany-ZEW

United States-Housing Stats

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 18.000/18.027/18.159/18.240 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.683/17.814/17.855/17.896 Punkte

Der DAX® steckt weiterhin in der Bandbreite zwischen 17.896 und 18.027 Punkten fest. Zum Handelsschluss näherte sich der Leitindex der unteren Begrenzung der Range und verletzte dabei die Unterkante der Aufwärtstrendlinie. Solange die Unterstützung bei 17.896 Punkten hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 18.027 Punkte. Kippt der Leitindex unter die Unterstützung, droht eine Konsolidierung bis 17.814 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

84,57*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

77,50**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HC9HDX

34,01

14.533,2502

14.533,2502

5,30

Open End

DAX®

HD11T9

16,71

16.264,1146

16.264,1146

10,62

Open End

DAX®

HD273N

11,45

16.791,2985

16.791,2985

15,57

Open End

DAX®

HD30S2

7,03

17.242,5942

17.242,5942

25,77

Open End



Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag

DAX®

HD3AQ6

32,03

21.128,5088

21.128,5088

-5,58

Open End

DAX®

HD186M

17,01

19.626,8123

19.626,8123

-10,67

Open End

DAX®

HB17J0

8,88

18.805,826

18.805,826

-19,67

Open End

DAX®

HB1207

7,20

18.634,3477

18.634,3477

-24,22

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

