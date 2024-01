Tagesausblick für 19.01.: DAX mit zaghafter Erholung. Tech-Aktien gefragt.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Bullen trauen sich allmählich wieder. Rund 200 Punkte machte der DAX® seit dem gestrigen Tief gut. Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA und gute Nachrichten aus dem Tech-Bereich gaben den Märkten etwas Auftrieb. Die Entwicklungen an den Rentenmärkten bremsen allerdings. Morgen stehen einige wichtige Reden und Wirtschaftsdaten im Kalender. Nächste Woche kommt zudem die Berichtssaison in Fahrt.

An den Anleihemärkten haben sich die Renditen im Bereich des gestrigen Schlussstands stabilisiert. Der kurzfristige Trend bleibt dennoch aufwärtsgerichtet. Der nachlassende Druck am Rentenmarkt stützte heute die Notierungen von Edelmetallen wie Gold und Silber. Der Goldpreis konnte sich dabei oberhalb der 2.000 US-Dollarmarke festsetzen. Die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten färbte auch auf den Ölmarkt ab. Dabei verbesserte sich der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil auf 78,50 US-Dollar. Damit bleibt der Seitwärtstrend der vergangenen Wochen intakt.

Unternehmen im Fokus

ams Osram profitierte von positiven Analystenkommentaren. Bayer plant einen größeren Stellenabbau. Commerzbank ist von der 61,8%-Retracementlinie nach oben abgeprallt. Gute Zahlen des Halbleiterherstellers TSMC beflügelten auch die Aktien von Aixtron und Infineon. MTU Aero Engines überfliegt die 200-Tage-Durchschnittslinie. Plug Power brach zweistellig ein nachdem der Wasserstoffspezialist erneut eine Kapitalerhöhung plant. Nach dem Sell-Off bei Delivery Hero und Zalando griffen einige Anleger heute wieder zu. HelloFresh wird hingegen weiterhin gemieden.

Germany-PPI

ECB bank supervisor McCaul speaks – Panel participation by Ms McCaul at 12th Institute for Law and Finance (ILF) Conference on the Future of the Financial Sector “Navigating higher rates, volatility and liquidity crises: Finance and Regulation in the New Monetary Order” in Frankfurt, Germany

ECB’s Lagarde, IMF’s Georgieva and Germany’s Lindner speak in Davos – IMF Managing Director Kristalina Georgieva, ECB President Christine Lagarde and German Finance Minister Christian Lindner speak in Davos.

WEF event on The Global Economic Outlook – IMF Managing Director Kristalina Georgieva, ECB President Christine Lagarde and German Finance Minister Christian Lindner speak at ‚The Global Economic Outlook‘ event at the World Economic Forum held in Davos.

United States-Existing Homes

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on bank regulation

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 16.586/16.700/16.824 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.169/16.330/16.382/16.452 Punkte

Der DAX® machte im Tagesverlauf Boden gut und schlich sich an die 61,8%-Retracementlinie heran. Ein Ausbruch über die Marke von 16.586 Punkte könnte weitere Kaufimpulse triggern und den Index in Richtung 16.700 Punkte (Oberkante des Abwärtstrendkanals) treiben. Rücksetzer bis in den Bereich von 16.458 Punkte dürfte den vorsichtigen Optimismus nicht trüben. Unterhalb von 16.411 Punkten könnte es allerdings wieder Druck der Bären geben.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

95,94*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

100,64**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

8,98

13.148,087314

14.791,598228

5

Open End

DAX®

HC977R

9,96

14.791,429409

15.613,832884

10

Open End

DAX®

HC0558

8,32

15.339,210108

15.886,819909

15

Open End

DAX®

HD136D

7,01

15.777,434666

16.105,605307

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,49

19.718,754596

18.076,182338

-5

Open End

DAX®

HC8E76

5,38

18.075,4125

17.252,981231

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

9,96

17.527,631802

16.979,016927

-15

Open End

DAX®

HD15GY

6,83

17.089,407243

16.761,290624

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

