Tagesausblick für 18.11.: DAX steckt in Range fest. ProSiebenSat.1 und Siemens gefragt!

An den Aktienmärkten scheint die Luft zunächst einmal raus zu sein. Nach einem freundlichen Handelsstart drehten DAX® und EuroStoxx®50 nach Süden und schlossen im Bereich des Vortags. Gegenwind kam unter anderem von schwachen Wirtschaftsdaten. So ging der Auftragsbestand in der deutschen Industrie im September erstmals seit dem Frühjahr 2020 zurück. Zudem stieg die Inflation im Euroraum im Oktober auf 10,7 Prozent. Die schwache Eröffnung der US-Börsen nach einem überraschenden Rückgang des Philly-Fed Index ließ ebenfalls keine Kauflaune entstehen.

Die Renditen für 10jährige Staatsanleihen pendelten im Bereich des Vortags. Die Inflationszahlen aus der Eurozone gaben somit (noch) keine signifikanten Impulse. Der Dollar zog hingegen erneut an und drückte entsprechend auf die Notierungen von Edelmetallen wie Gold und Silber. Dabei sank der Preis für eine Feinunze Gold auf 1.760 US-Dollar und der Silberpreis auf 20,8 US-Dollar. Der stärkere US-Dollar sowie die anhaltenden Rezessionsängste belasteten derweil den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil tauchte dabei unter die Unterstützungsmarke von 91,30 US-Dollar.

Die Deutsche Lufthansa einigte sich mit der Flugbegleitergewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag. Das MDAX®-Papier ging dennoch wenig verändert aus dem Handel. Negative Analystenkommentare drückten die Aktien von HelloFresh um sieben Prozent nach unten. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines rechnet 2023 mit einem deutlichen Umsatzanstieg. Die Aktie stieg daraufhin über die 200-Tage-Durchschnittslinie. ProSiebenSat.1 bügelte die gestrigen Verluste wieder aus. Mit dem neuen Konzernchef Bert Habets steigt auch beim Großaktionär MediaForEurope die Hoffnung auf strategische Veränderungen. Siemens meldete für das vergangene Geschäftsjahr einen deutlichen Anstieg beim operativen Gewinn und beim Umsatz. „Mit einem Rekordauftragsbestand von 102 Milliarden Euro haben wir eine hervorragende Ausgangsposition für das neue Geschäftsjahr“, sagte Vorstandschef Roland Busch bei der Bilanzpressekonferenz in München. Für das Geschäftsjahr 2022/23 soll der Umsatz um sechs bis neun Prozent steigen. Die Aktie sprang daraufhin um knapp sechs Prozent nach oben.

In USA waren in den ersten Handelsstunden die Aktien von Baidu, Cisco Systems und Netease gefragt. Die Aktien von Airbnb, Booking Holding und Peleton büßten hingegen deutlich ein.

Bis 18. November – Klimagipfel in Sharm El-Scheich (Ägypten); G20-Gipfel

Frankfurt European Banking Congress – 0930 Rede von EZB-Präsidentin Lagarde

Deutschland: Baugenehmigungen, September

USA: Frühindikatoren, Oktober

Widerstandsmarken: 14.430/14.650/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920/14.100/14.200 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben. Bei knapp 14.400 Punkten bröckelten die Gewinne jedoch ab. Die Unterstützungsmarke bei 14.200 Punkten konnte jedoch verteidigt werden. Damit steckt der Index im Seitwärtstrend der vergangenen Handelstag fest. Impulse gibt es frühestens bei einem Ausbruch über 14.430 Punkte oder einem Sturz unter 14.200 Punkte. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.650/14.900 Punkte. Eine mögliche Konsolidierung könnte den DAX auf 13.920 oder gar 13.700 Punkte drücken.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 17,31 15 13.421,585152 13.900,735742 Open End DAX® HB9WK6 17,53 10 12.942,285032 13.661,87608 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2022; 17:55 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC15L4 2,29 -15 15.336,422041 14.856,392031 Open End DAX® HC01NL 3,53 -10 15.815,722161 15.096,106803 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2022; 17:55 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 18.11.: DAX steckt in Range fest. ProSiebenSat.1 und Siemens gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).