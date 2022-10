Tagesausblick für 18.10.: Dax erholt. Immobilienaktien im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte nahmen den in der vergangenen Woche eingeschlagenen Aufwärtstrend auf. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 kratzten dabei sogar an ihren jeweiligen Oktoberhochs. Ein Ausbruch über das Level ist allerdings noch keinem der Indizes gelungen. Unterstützung kam von einer Reihe guter Unternehmensmeldungen. An den Anleihenmärkte pausierte der Ausverkauf und Renditen 10jähriger Staatspapiere stabilisieren knapp unter dem jüngsten Hoch. Dies sorgte auch an den Rohstoffmärkten für eine gewisse Entspannung. So legten die Notierungen für Gold, Palladium, Platin und Silber zwischen 1,4 und drei Prozent gegenüber dem Schlussstand vom Freitag zu. Der Preis für ein Barrel Brent Crude bildet derweil im Bereich von 90,50 US-Dollar einen Boden.

In der laufenden Woche werden allerdings noch eine Reihe von Unternehmen Zahlen veröffentlichen und Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die den Märkte signifikante Impulse geben können.

Adidas schüttet einen Großteil des Erlöses aus dem Verkauf von Reebok an die Aktionäre aus. Die Aktie des Sportartikelhersteller reagierte mit einem Sprung nach oben. Bayer meldete das Menopausenmedikament Elinzanetant auch an Brustkrebspatientinnen zu testen und startet nun in Phase III. Drägerwerk hat aufgrund von Lieferproblemen die Prognose für das Gesamtjahr kassiert. Die Aktie gab daraufhin deutlich nach. K+S plant, einen dreistellingen Millionenbetrag in die Neuausrichtung des Werks in Werra zu investieren. MorphoSys wurde durch positive Analystenkommentare beflügelt. RWE läßt zwei Braunkohleblöcke länger als zunächst geplant am Netz und rechnet mit Mehreinnahmen von bis zu einer Milliarde Euro. Vonovia sowie zahlreiche weitere Immobilienaktien aus der zweiten Reihe wie Aroundtown und TAG Immobilien konnten sich heute weiter vom Tief der zurückliegenden Woche distanzieren. Dennoch bleibt ein wachsames Auge auf die Zinsen gerichtet.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Deutschland Top Aktien, European Biotech Index sowie Immobilienindizes.

Morgen werden unter anderem Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix und Roche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Der Europäische Automobilverband ACEA meldet Neuzulassungszahlen für September und der Pariser Autosalon hat Keynotes mit Renault und BYD. Damit könnten Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW im Fokus der Investoren stehen.

Deutschland: Baugenehmigungen, August

China: BIP Q3

China: Industrieproduktion, September

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen, Oktober

Vereinigte Staaten: Industrieproduktion, September

EZB-Direktorin Schnabel nimmt an einer Alumni-Veranstaltung an der Universität Mannheim teil

Rede von Bundesbank-Präsident Nagel bei der Hauptstadtempfang der Deutschen Bundesbank

FED-Präsidentin von Atlanta Bostic nimmt an einer virtuellen Podiumsdiskussion auf der WorkRise-Konferenz zum Thema „Charting a Resilient Future for US Workers: Lösungen für die Navigation in einer unsicheren Wirtschaft,“

FED-Präsidentin von Minneapolis Kashkari nimmt an einer Podiumsdiskussion über die Wirtschaft und einer Fragerunde vor dem Women Corporate Directors Minnesota Chapter teil

Widerstandsmarken: 12.670/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.100/12.300 Punkte

Der DAX® schielte zum Wochenauftakt bereits über die Widerstandsmarke bei 12.670 Punkten. Der signifikante Ausbruch über das Level gelang zwar noch nicht. Gelingt dies in den kommenden Tagen, besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.930 und im weiteren Verlauf bis 13.170 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 12.100 und 12.300 Punkten weiterhin eine starke Unterstützungszone.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 4,16 15 11.612,33738 12.026,897824 Open End DAX® HB9WK6 6,40 10 11.197,720576 11.820,31384 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2022; 17:00 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 5,96 -15 13.264,670884 12.849,486685 Open End DAX® HB9WKB 2,74 -20 13.057,362481 12.746,597254 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2022; 17:00 Uhr

