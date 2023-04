Tagesausblick für 18.04.: DAX stagniert auf hohem Niveau. US-Banken und Netflix im Fokus.

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der DAX® startete uneinheitlich in die neue Handelswoche. Gute Vorgaben aus Asien stützen ebenso wie Spekulationen auf eine gute Berichtssaison. Am vergangenen Freitag haben die ersten US-Banken mit starken Ergebnissen bereits überrascht. Im weiteren Verlauf bröckelten die Kursgewinne allerdings wieder. So setzte sich der DAX® dennoch im Bereich von 15.800 Punkten fest. Die rückläufige Dynamik im DAX® sorgte dafür, dass das Volatilitätsbarometer für den DAX®, der VDAX® new auf den tiefsten Stand seit drei Jahren fiel. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

An den Anleihemärkten legten die Renditen 2- und 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich zu. Für Druck auf den Rentenmarkt sorgte unter anderem der Empire State Index, ein Stimmungsindikator für die amerikanische Industrie, der deutlich besser als erwartet ausfiel. Der Renditeanstieg sorgte für leichte Kursverluste bei Edelmetallen wie Gold und Silber. Der Goldpreis sackte dabei unter die Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil steckt derweil in einer engen Range zwischen 83,50 und 87,30 US-Dollar fest. Nachhaltige Impulse zeichnen sich frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range ab. Morgen werden wichtige Wirtschaftsdaten aus China erwartet, die eine Verletzung der Range auslösen könnten.

Unternehmen im Fokus

S&P hat das Kreditrating von Deutsche Lufthansa erhöht. Bei der Deutschen Post deutet sich ein Ausbruch über eine wichtige Widerstandsmarke an. Der Flughafenbetreiber Fraport bekam durch gute Verkehrszahlen Auftrieb. Der US-Pharmariese Merck plant die Übernahme des Biotechkonzerns Prometheus Biosciences und will damit den Bereich für Immunkrankheiten ausbauen. Dies stützte den Biotech-Sektor. Abzulesen ist dies auch am European Biotech Index. Die Siemens-Sparte Mobility hat einen Großauftrag zur Lieferung von Signalsystemen aus Singapore erhalten. Teamviewer bekam Unterstützung von positiven Analystenkommentaren. Traton denkt Meldungen zufolge nach einem guten Jahresauftakt über eine Erhöhung der Prognose nach. Zahlreiche Anleger nutzten den jüngsten Kurssprung bei Finanztiteln wie Commerzbank, Deutsche Bank, Hannover Rück. und Münchener Rück. für Gewinnmitnahmen.

Morgen werden Bank of America, Easyjet, Ericsson, Johnson & Johnson, Goldman Sachs und Netflix Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Boeing lädt zur Hauptversammlung.

China (Mainland)-GDPChina (Mainland)-Retail Sales

China (Mainland)-Industrial production

ECB’s Centeno to open an event in Lisbon

Germany-ZEW

ECB 7-day liquidity operation allotment

The European Central Bank announces the amount allotted in its 7-day liquidity-providing operation

Press conference by Roberta Metsola on the European Parliament’s adoption of laws to achieve the EU’s 2030 climate targets

Fit for 55 package. MEPs are set to adopt five laws crucial to achieving the EU’s 2030 climate target: the reform of the Emissions Trading System including for aviation and the maritime sector, the Carbon Border Adjustment Mechanism and the new Social Climate fund. A press conference with President Metsola and lead MEPs is scheduled at 14.00 on Tuesday. (debate Monday, vote Tuesday)

United States-Housing Stats

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks on central bank digital currency

Federal Reserve Board Governor Michelle Bowman speaks on „Considerations for a Central Bank Digital Currency“ before a Psaros Center for Financial Markets and Policy event, in Washington.

Widerstandsmarken: 15.825/15.900/16.000/16.075 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.675/15.735/15.760 Punkte

Die Aufwärtsdynamik hat in den zurückliegenden Wochen zwar etwas nachgelassen. Dennoch ist der Aufwärtstrend des DAX® weiterhin intakt. Kurz nach Handelsbeginn schielte der Leitindex kurzzeitig über die Marke von 15.900 Punkte. Im weiteren Verlauf bröckelten allerdings die Gewinne wieder. Dieses Hoch gilt es zunächst zu überwinden ehe die nächste Widerstandsmarke bei 16.000 Punkte angepeilt werden kann. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 15.760 und 15.825 Punkten eine breite Unterstützungszone. In dieser Bandbreite befindet sich der Index zu Handelsschluss. Ein nachhaltiger Stimmungswechsel deutet sich frühestens unterhalb von 15.675 Punkten an.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

186,57

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

269,56

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XP9

31,09

13.300

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

10,34

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1AYL

7,08

15.500

12.12.2023

DAX®

HC37PA

13,93

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

