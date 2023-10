Tagesausblick für 17.10.: DAX stabilisiert sich oberhalb von 15.200 Punkten. ZEW und US-Banken im Blickpunkt.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Rücksetzer vom Freitag steckte einigen Anlegern zum Auftakt in die neue Woche noch in den Knochen. Dies ist am deutlichen Anstieg des Volatilitätsindex des DAX®, des VDAX® new abzulesen. So sprang die Kennzahl heute auf 22,3 nach oben. Die geopolitischen Spannungen sowie die bereits gestartete Berichtssaison werden die Märkte in den kommenden Tagen und Wochen weiter beschäftigen und möglicherweise zu deutlichen Schwankungen führen.

An den Anleihemärkten pendelten die Notierungen mehrheitlich um den Schlussstand vom Freitag. Aber auch hier kann von einer nachhaltigen Entspannung noch keine Rede sein. Auf der Suche nach Sicherheit sind Gold und Silber weiterhin gefragt. Nach dem Sprung vom Freitag pendelte sich der Goldpreis heute bei 1.920 US-Dollar ein. Ein ähnliches Bild zeigte sich am Ölmarkt. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte heute bei rund 90 US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem Aixtron, Bayer, Kion und Sartorius auf. Aixtron hatte am Freitag alle Mühe, die 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Heute kippte das Papier unter diese Marke. Die EU-Staaten konnten sich am Freitag nicht auf eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung einigen und vertagten die Entscheidung. Die Bayer-Aktie bewegte sich heute kaum von der Stelle. Kion und Salzgitter bekamen durch positive Analystenkommentare Schwung. Sartorius schockte die Marktteilnehmer vergangene Woche mit einer Gewinnwarnung. Heute drückten negative Analystenkommentare auf das Papier. Im Wochenverlauf wird unter anderem Netflix und Tesla Geschäftszahlen veröffentlichen.

Aus Europa melden morgen unter anderem flatexDEGIRO und Telekom Austria Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. In den USA berichten unter anderem Bank of America, Goldman Sachs und Johnson & Johnson.

EU finance ministers to discuss changes to EU budget, debt rules

Germany-ZEW

Fed’s Williams moderates discussion with Intel CEO Pat Gelsinger

United States-Retail Sales

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Industrial production

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in Washington

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 15.272/15.350/15.572/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036/15.130 Punkte

Nach einem schwachen Beginn zeigten sich ein paar mutige Bullen und schoben den DAX® im Tagesverlauf schrittweise wieder in Richtung Nulllinie und zum Handelsschluss sogar in die Gewinnzone. Die Unterstützung bei 15.130 Punkten wurde damit zunächst bestätigt. Die nächste Hürde liegt bei 15.272 und im weiteren Verlauf bei 15.350 Punkten. Bei einem Ausbruch über 15.350 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis zum jüngsten Hoch bei 15.572 Punkten. Die Lage ist dennoch weiterhin labil. Bei einem Rücksetzer unter 15.130 Punkte kann die Stimmung nachhaltig drehen und der Index bis 14.947 Punkte konsolidieren.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

243,55

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

232,44

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

10,12

12.156,914174

13.676,528446

5

Open End

DAX®

HC01QX

6,81

13.676,060363

14.436,449319

10

Open End

DAX®

HC0558

4,19

14.182,442426

14.688,755621

15

Open End

DAX®

HC9GQC

5,93

14.587,548077

14.890,969077

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,70

18.226,009621

16.707,78302

-5

Open End

DAX®

HC8E76

13,65

16.706,863431

15.946,701145

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

11,41

16.200,481368

15.693,406301

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

11,91

15.795,375717

15.492,104503

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

