Tagesausblick für 17.01.: DAX - Bullen haben das Zepter in der Hand. Immobilien-Aktien gefragt!

Die europäischen Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend auch ohne Impulse aus den USA mehrheitlich fort. In den USA waren die Börsen heute feiertagsbedingt geschlossen. Wirtschafts- und Unternehmensdaten waren ebenfalls Mangelware. So schlichen DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 angesichts der aktuell tendenziell positiven Stimmung zwischen 0,2 und 0,4 Prozent nach oben. Morgen werden aus Deutschland der ZEW-Index und Inflationszahlen sowie aus den USA der Empire State Index erwartet.

Am Anleihemarkt blieb es heute ebenfalls ruhig. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere pendelten im Bereich ihres Schlussstands vom Freitag. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Rohstoffen wie Edelmetalle und Öl. Morgen veröffentlicht die OPEC den Monatsbericht zum Ölmarkt.

Unternehmen im Fokus

Atoss Software zeigte sich nach den starken Zahlen für 2022 auch für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über sieben Prozent. Covestro drehte nach einem schwachen Handelsauftakt ins Plus. Hohe Energiekosten und eine schwache Nachfrage sorgten für außerordentliche Abschreibungen und drückten das Ergebnis ins Minus. Fraport meldete für 2022 knapp 49 Millionen Fluggäste – ein Plus von rund 97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Aktie gewann daraufhin weiter an Höhe. Wasserstoffspezialist ITM Power hat für das laufende gebrochene Geschäftsjahr (endet am 30. April 2023) eine Gewinn- und Umsatzwarnung herausgegeben. Die Aktie sackte daraufhin zweistellig nach unten und belastete auch Titel wie Nel. Siemens erhielt einen milliardenschweren Auftrag aus Indien. Die Aktie schloss dennoch kaum verändert. Teamviewer bestätigte den Ausbruch über das Dezemberhoch.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Deutschland Top Aktien Index, der European Biotech Index und der FTSE EPRA Nareit Eurozone Net TRI Index. Beim Deutschland Top Aktien Index sorgten unter anderem CompuGroup, Hensoldt und TAG Immobilien für Schwung nach oben. Der Biotechnologieindex bestätigte heute den Ausbruch über die 200 Tage-Durchschnittslinie. Gute Studienergebnisse von Pharming Group und überraschend gute vorläufige Zahlen vom Hersteller des Affenpockenimpfstoffs, Bavarian Nordic gaben dem gesamten Index positive Impulse. Der Immobiliensektor bekam durch positive Analystenkommentare Schwung nach oben.

Morgen werden unter anderem Goldman Sachs und Morgan Stanley Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekanntgeben. Renault meldet Absatzzahlen für 2022.

Bank von Japan hält Zinssitzung ab (bis 18. Januar)

Treffen der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel

Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos (bis 20. Januar)

Deutschland: Verbraucherpreise(endgültige Ergebnisse), Dezember 2022

EZB-Bankenaufseher Fernandez-Bollo nimmt am runden Tisch beim Webinar des Centre des Professions Financières (CPF) und des Institut français de l’audit et du contrôle internes (IFACI) teil

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/23

USA: Empire State Index, Januar

EZB: Veröffentlichung der monatlichen APP- und PEPP-Aktualisierungen (monatliche und kumulierte Netto-Einkäufe von Schuldtiteln im Rahmen des PEPP)

Begrüßungsrede von Fed-Präsident von New York, Williams, vor der Konferenz „An Economy That Works for All: Moving Towards Equitable Growth“

Widerstandsmarken: 15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.110/14.360/14.560/14.810 Punkte

Der DAX® hangelte sich im Tagesverlauf von 15.090 auf 15.150 Punkte nach oben und bestätigte damit den Aufwärtstrend. Die nächste ernsthafte Hürde findet der Leitindex bei 15.430 Punkten. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 14.560 und 14.810 Punkten. Rücksetzer unter die Unterstützungsmarke könnten Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung bis 14.360 Punkte auslösen.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Pkt

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Beobachtungstag

DAX®

HB53QV

222,24

11.000

23.000

16.06.2023

DAX®

HB53QU

260,48

11.750

27.500

16.06.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

24,73

15

14.086,652359

14.589,545848

Open End

DAX®

HC01HP

17,71

20

14.338,133294

14.715,2262

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC291A

2,14

-15

16.091,059916

15.587,409741

Open End

DAX®

HC292V

1,31

-20

15.839,57898

15.462,597

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

