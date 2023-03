Tagesausblick für 16.3.: DAX bricht ein. EZB im Blickpunkt!

Nach einem verhaltenen Handelsbeginn brachen die europäischen Leitindizes deutlich ein. Druck kam vor allem vom Bankensektor. Im weiteren Verlauf kamen schwache US-Wirtschaftsdaten. So ist der New Yorker Konjunkturindex deutlicher als erwartet gefallen. Die vielbeachteten US-Einzelhandelsumsätze gaben im Februar ebenfalls nach. Die schwache Eröffnung an der Wall Street waren für DAX® und EuroSTOXX®50 keine Stütze. So schloss der DAX® mit einem Minus von rund 400 Punkten bei 14.830 Punkten und der EuroSTOXX®50 2,8 Prozent leichter bei 4.060 Punkten. Morgen richten sich die Blicke der Anleger auf die EZB-Zinsentscheidung. Es wird mehrheitlich mit einer Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet.

Die Nervosität an den Aktienmärkten spiegelte sich auch an den Rentenmärkten wider. Dabei sackte die Rendite 10jähriger deutscher Staatspapiere um 30 Basispunkte auf 2,15 Prozent ab. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am US-Anleihemarkt. Von den Umschichtungen in sichere Anlagen profitierten heute auch Gold und Silber. Dabei schob sich der Goldpreis auf 1.925 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis schielte zeitweise über die Marke von 22 US-Dollar. Schwache US-Daten und der Kurssturz an den Aktienmärkten setzten den Ölpreis ebenfalls unter Druck. So brach die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um rund fünf Prozent auf 73,50 US-Dollar ein.

E.ON hat den Gewinn und Umsatz 2022 deutlich gesteigert und erhöht die Dividende. K+S erhöht die Dividende und plant Aktienrückkaufprogramm. Nach dem Anstieg des EBITDA im Jahr 2022 erwartet der Chemiekonzern Lanxess für 2023 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau. Talanx peilt für 2023 einen Gewinnanstieg im einstelligen Bereich an und erhöht die Dividende. VW hat die Renditeprognose für die Kernmarke gekappt.

Morgen werden unter anderem Deutsche Börse, Deutz, Elmos Semiconductor, Dürr, Grand City Properties, Munich Re Rheinmetall, RTL Group und Suse Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen beziehungsweise zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wird ein aktualisierter Ausblick auf das laufende Jahr geben. BMW lädt zum Investorentag.

Deutschland: Pressemeldung des Bundeswirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage, März

Eurozone: EZB-Zinssitzung – 14:15 Zinsentscheid – 14:45 PK mit EZB-Präsidentin Lagarde

USA: Wohnbaubeginne, Februar

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW10

USA: Industrieindex Philly Fed, März

USA: Einfuhrpreise, Februar

EZB: Veröffentlichung der makroökonomischen Projektionen der EZB für den Euroraum

Der EZB-Podcast: EZB-Präsidentin Lagarde stellt die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen vor

Widerstandsmarken: 14.890/14.980/15.080/15.140/15.260 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.200/14.390/14.540/14.750 Punkte

Der DAX® brach im Laufe des Vormittags deutlich ein und fing sich erst im Bereich von 14.800 Punkten. Am Nachmittag drehte der Leitindex in eine Seitwärtsbewegung zwischen 14.750 und 14.860 Punkte. Bei einem Rebound über 14.890 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.980/15.080 Punkte. Wie an dieser Stelle bereits beschrieben: „Niemals in ein fallendes Messer greifen!“. Der Chance auf satte Gewinne steht das Risiko eines schnellen Totalverlusts gegenüber. Sinkt der Index unter 14.750 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 14.540 Punkte.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

A2FHD9*

1.025,00

24.03.2028

Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

7,28

15

14.219,525232

14.727,162283

Open End

DAX®

HB9WK6

13,99

10

13.711,72976

14.474,101935

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

7,92

-15

16.248,203094

15.739,634337

Open End

DAX®

HC3TKP

13,30

-10

16.755,998566

15.993,600631

Open End



