Tagesausblick für 16.12.: DAX fällt auf 14.000 Punkte! Verfallstermin im Blickpunkt

Am Dienstag jubelten die Investoren noch über die US-Inflationszahlen und schoben den DAX® kurzzeitig auf knapp 14.700 Punkte. Zwei Tage später herrscht Katerstimmung und der DAX® notiert rund 700 Punkte tiefer und verletzte dabei eine wichtige Unterstützungsmarke. Erwartungsgemäß drehten die Notenbanken der USA, Eurozone, Schweiz, Norwegen und Großbritannien an der Zinsschraube. Überraschend war jedoch, dass die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen andeutete und die EZB ab März 2023 die Anleihebestände schrittweise reduzieren will. Gleichzeitig erhöhte die EZB die Inflationserwartungen und senkte die Wachstumsprognose für 2023. Die Investoren reagierten verunsichert und drückten die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantik deutlich nach unten.

Während es an den Anleihemärkten in den USA dennoch ruhig blieb, sackten die Notierungen europäischer Staatsanleihen ab. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg dabei um 14 Punkte auf 2,08 Prozent. Die Anspannung an den Rentenmärkten hinterließ auch bei den Edelmetallen Spuren. Der Goldpreis sank unter die Marke von 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Palladium und Silber schlossen jeweils rund drei Prozent unter dem Vortageswert. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieß gestern an die obere Begrenzung des seit Mitte November gebildeten Abwärtstrends. Mit der Konsolidierung läßt der Ausbruch aus dem Trend nun erst einmal auf sich warten. Oberhalb von 83,60 US-Dollar könnten neue Kaufsignale generiert werden.

Adidas konnte von positiven Analystenkommentaren nicht profitieren und verlor über vier Prozent. Ceconomy rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 mit einem leichten Umsatzplus aber einem deutlichen EBIT-Anstieg. Der SDAX®-Wert verlor dennoch rund zehn Prozent. Die Deutsche Post hat Berichten zufolge einen Blick auf die Bahntochter Schenker geworfen. Bei den Investoren kommen diese Plänen nicht gut an. So verlor das Papier über sechs Prozent uns sank unter die Kreuzunterstützung bei EUR 37,60. Die Münchener Rück. gab die Ziele für 2023 bekannt. Demnach soll der Gewinn kräftig zulegen. Die Aktie des Rückversicherers konnte sich allerdings dem allgemeinen Trend nicht entziehen. Varta sank unter EUR 26 und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019.

VW lädt heute zur außerordentlichen Hauptversammlung.

Großer Verfallstag an den Terminbörsen

Halbjährliche Prognose der Deutschen Bundesbank

Deutschland: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), Dezember, vorläufig

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), Dezember, vorläufig

Eurozone: Handelsbilanz Eurostat, Oktober, NSA

Eurozone: Verbraucherpreise, November, endgültig

EZB: Der harmonisierte Verbraucherpreisindex-Statistiken des Euroraums

Widerstandsmarken: 14.240/14.380/14.570/14.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.700/13.920 Punkte

Die Bären haben das Zepter übernommen und den DAX® unter die Marke von 14.240 Punkte gedrückt. Gelingt den Bullen ein Konter über die Widerstandsmarke von 14.240 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.380 Punkte und im weiteren Verlauf bis 14.570 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 13.700 und 13.920 Punkten eine Unterstützungszone.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HC1Q52 258,24 11.750 28.000 17.03.2023 DAX® HB6PT2 303,83 11.500 33.000 17.03.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 14,55 15 13.497,934251 13.979,810504 Open End DAX® HC01HP 5,36 20 13.350,2455 13.701,356957 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC291A 9,24 -15 15.423,663766 14.940,90309 Open End DAX® HC1S53 7,64 -10 15.182,65045 14.821,303369 Open End

