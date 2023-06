Tagesausblick für 16.06.: DAX setzt sich oben fest. Strompreis zieht weiter an.

Auch die EZB hat die Investoren nicht enttäuscht. Wie im Vorfeld von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, schraubte die Europäische Zentralbank den Leitzins heute um 25 Basispunkte nach oben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. „Der Preisdruck bleibt stark“, sagte Lagarde kürzlich. „Unsere künftigen Entscheidungen werden sicherstellen, dass die Leitzinsen auf ein ausreichend restriktives Niveau gebracht werden.“ Fed-Chef Jerome Powell erklärte gestern, dass die Zinspause keineswegs das Ende des Zyklus bedeuten muss. Vielmehr werden weitere Erhöhungen möglich, wenn die Inflationsraten künftig nicht weiter kräftig sinken. Größere Reaktionen an den Aktienmärkten blieben somit aus und DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX50 schlossen jeweils mit leichten Verlusten.

Rund um die EZB-Zinsentscheidung kam es am europäischen Rentenmarkt zeitweise zu kräftigen Ausschlägen. Im weiteren Verlauf hat sich die Lage zwar beruhigt. Die Renditen kurzläufiger europäischer Staatspapiere legten jedoch weiter zu. Deutliche Schwankungen verzeichneten heute auch die Notierungen von Edelmetallen. Der Goldpreis konnte sich jedoch noch in der Range zwischen 1.940 und 1.980 US-Dollar halten. Der Ölpreis stagnierte auf niedrigem Niveau seitwärts. Deutlich mehr Bewegung verzeichnete der Strompreis. Der Strompreis-Future stieg zeitweise auf 164 Cents pro MegaWatt und Lieferung im Januar 2024.

Unternehmen im Fokus

Bei Brenntag ist der aktivistische Investor mit seinen Kandidaten für den Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung zunächst gescheitert. Damit rückt das Ziel des Hedgefonds Primestone, den Konzern aufzuspalten, in weite Ferne. Deutsche Bank rechnet im Investmentbanking mit einem Umsatzrückgang von mindestens 15 Prozent im zweiten Quartal. Hugo Boss gab heute ein Strategie-Update. Demnach will der Modekonzern 2025 rund fünf statt der zunächst angepeilten vier Milliarden Euro Umsatz generieren. Das EBIT-Ziel wurde auf 600 Millionen statt bisher 480 Millionen Euro erhöht. Siemens Energy leidet unter einem akuten Fachkräftemangel. Dies erklärte Vorstandsmitglied Tim Holdt auf dem Kongress des Energieverbandes BDEW.

EU Finance ministers meet in Brussels

St. Louis Federal Reserve Bank President Bullard speaks on macroeconomic policies

Euro Zone-Inflation

Federal Reserve Bank Governor Waller speaks on financial stability

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 16.280/16.325/16.350/16.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.030/16.080/16.110/16.195/16.270 Punkte

Nach dem Rekordhoch und dem Test der 161,8%-Retracementlinie bei knapp 16.340 Punkten drehte der DAX® gestern nach Süden und stabilisierte sich bei rund 16.270 Punkten. In diesem Bereich startete der Leitindex heute in den Markt. Allerdings sank der Index am Vormittag zeitweise unter die Marke von 16.200 Punkte. Am Nachmittag zeigten sich die Bullen und schoben den Leitindex wieder auf das Ausgangsniveau. Zwischen 16.280 und 16.325 Punkten hat sich nun eine Widerstandszone gebildet. Sollte diese Range nicht zügig überwunden werden, droht eine weitere Konsolidierungswelle bis 16.110 Punkte. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 16.030 Punkten an.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, liegt mit rund 18 weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 10.000)*0,01 = 120 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWC

109,11*

18.500

10.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC3YF2

83,11**

19.000

12.500

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

7,17

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

10,48

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

5,35

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

9,16

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

