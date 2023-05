Tagesausblick für 16.05.: Bullen fehlt die Kraft. Siemens Energy und Henkel gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 setzten ihren Seitwärtstrend der zurückliegenden Wochen heute fort. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA und die anhaltende Debatte um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze in den USA drückten ebenso wie durchwachsene Daten aus der Eurozone auf die Kauflaune. Die Erhöhung der BIP-Prognose für die Eurozone seitens der EU konnte die Märkte nicht aus ihrere Lethargie reißen. Wie UniCredit-Aktienstratege Christian Stocker im jüngsten Börsencheck erklärt, ist mangels signifikanter positiver Impulse mit einer Konsolidierung zu rechnen.

An den Anleihemärkten blieb es heute ebenfalls ruhig. Die Renditen 2- und 10jähiger amerikanischer und europäischer Staatspapiere stagnierten mehrheitlich auf dem Niveau vom Freitag. Bei den Edelmetallen fingen sich die Notierungen für Palladium, Platin und Silber von ihrem jeweiligen Kurssturz vom Donnerstag. Nach Angaben der Euwax zählten K.o.-Calls auf Gold weiterhin zu den meistgehandelten Produkten. Der Ölpreis zeigte nach der Schwäche der zurückliegenden Handelstage heute eine Gegenbewegung. Wie nachhaltig diese ausfällt muss sich jedoch noch zeigen. Eine Trendwende bahnt sich beim Barrel Brent Crude Oil frühestens oberhalb von 77,50 US-Dollar an. Der Bundesnetzagentur zufolge hat das Aus der Atomkraftwerke keine Auswirkungen auf den Strompreis. Der Strompreis-Future Phelix DE Base Year Future gab daraufhin deutlich nach.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fiel unter anderem Siemens Energy mit einer erneuten Revision der Jahresprognose auf. Dennoch verbuchte das Papier einen deutlichen Kursgewinn. Die Deutsche Lufthansa plant, 8.000 Leute in diesem Jahr einzustellen. Henkel markierte ein neues 52-Wochenhoch. Der Software-Konzern Nagarro erzielte zwar ein Umsatzplus im ersten Quartal von knapp 24 Prozent. Dennoch revidierte das Unternehmen das Umsatzziel für das Gesamtjahr nach unten. Die Maktteilnehmer quittierten dies mit einem zweistelligen Kursabschlag. SMA Solar profitierte von positiven Analystenkommentaren. Varta verbuchte für das erste Quartal rote Zahlen. Dennoch eröffnete das Papier fester. Die EU legt Microsoft bei der geplanten Übernahme von Activision keine Steine in den Weg. Der Global eSports & Gaming Index, der beide Titel enthält, reagierte zunächst kaum.

Morgen melden unter anderem Euronext, Hornbach, SFC Energy, Sonova und Vodafone (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. 1&1, BNP Paribas, CTS Eventim, Deutsche Börse, Fresenius Medical Care, TAG Immobilien und Tesla laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

EU Finance Ministers meet in Brussels

China (Mainland)-Activity indicators

ECB’s Makhlouf, Fed’s Mester speak at Irish central bank conference

Germany-ZEW

Euro Zone-GDP Flash

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in Dublin, Ireland

United States-Retail Sales

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Industrial production

ECB bank supervisor Tuominen speaks

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in conversation

Dallas Federal Reserve Bank President Logan moderates session at Fed conference

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 15.960/16.000/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.850/15.910 Punkte

Wie in den Handelstagen zuvor schon häufiger zu beobachten war, startete der DAX® mutig mit einem Sprung nach oben in den Handel. Allerdings zog die Masse nicht mit. So bröckelten auch heute die anfänglichen Gewinne wieder ab. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Solange die Marke von 16.000 Punkten nicht nachhaltig überwunden ist, werden die Bären stets ihre Chancen suchen und bekommen. Auf der Unterseite findet der Leitindex aktuell zwischen 15.870 und 15.910 eine starke Unterstützungszone. Das Pendeln in einer engen Range hält das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

187,19

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

273,46

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XP9

31,14

13.300

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

9,92

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1AYL

6,30

15.500

12.12.2023

DAX®

HC37PA

12,84

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

