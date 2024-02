Tagesausblick für 16.02.: DAX stabil auf Rekordniveau. Notenbänker im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einer starken Eröffnung und einem neuen Allzeithoch pendelte der DAX® heute in einer engen Bandbreite um die Marke von 17.050 Punkten. Durchwachsene Wirtschaftszahlen aus den USA sorgten im Tagesverlauf für Zurückhaltung bei den Anlegern. Morgen werden Reden von Notenbänkern erwartet. Möglicherweise können sie Impulse liefern.

Am Anleihenmarkt pendelten die Renditen mehrheitlich im Bereich des gestrigen Schlussstands. Der Aufwärtstrend pausierte damit. Dies sorgte bei Edelmetallen wie Gold und Silber für eine Erholung. Dabei schielte der Goldpreis zeitweise über die Marke von 2.000 USD. Der Ölpreis setzte hingegen den Seitwärtstrend fort. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 82,60 USD.

Unternehmen im Fokus

Airbus meldete heute Quartalszahlen. Demnach legte der Umsatz zwar deutlich zu, aber das Gewinnziel wurde leicht verfehlt. Dennoch plant der Flugzeugbauer die Zahlung einer Sonderdividenden in Höhe von EUR 1 pro Aktie. 2024 soll die Auslieferung von Flugzeugen auf 800 gesteigert werden. Anleger quittierten die Nachrichten mit einem Kursabschlag. Die Commerzbank erzielte 2023 den höchsten Gewinn seit 15 Jahren und plant eine Dividendenerhöhung auf EUR 0,35 pro Aktie. Die Aktie sprang daraufhin deutlich an. Delivery Hero setzte nach dem gestrigen Kurssprung den Erholungskurs zunächst fort. Stellantis fuhr vergangenes Jahr einen Rekordumsatz und Rekordgewinn ein. Daher ist eine Dividendenerhöhung und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm geplant. Gefragt waren weiterhin Hensoldt und Rheinmetall. Tesla kratzte im frühen Handel an der oberen Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends.

Morgen werden unter anderem Hella, Sartorius und Swiss Re Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. VW meldet zudem Zahlen zu den Auslieferungen im Janaur 2024.

German econ minister Habeck travels Thuringia, Saxony, Bavaria

Federal Reserve Bank of Atlanta President Bostic speaks on the economy in New York

Germany-WPI

ECB board member Schnabel speaks – Inaugural lecture by Ms Schnabel at Economic and Monetary Union Laboratory (EMU Lab) at European University Institute in Florence, Italy

Congressional Budget Office Director Swagel speaks to NABE conference

United States-PPI demand

United States-Housing Stats

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks at NABE conference –

Wichtige Termine:

Widerstandsmarken: 17.090/17.150/17.212 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.789/16.839/16.888/16.942/16.986 Punkte

Der DAX® schob sich zu Handelsbeginn zurück über die Marke von 17.000 Punkten und markierte bei 17.089 Punkten ein neues Allzeithoch. Im weiteren Verlauf pendelt der Leitindex zwischen 17.000 und 17.089 Punkten. MACD und RSI deuten eine Pause im Index an. Möglicherweise erfolgt ein Rücksetzer bis 16,986 oder gar 16.942 Punkte ehe die Bullen einen neuen Anlauf nehmen, um das alte Rekordhoch von 17.050 Punkten signifikant zu überwinden und in Richtung 17.150/17.212 Punkte zu steigen. Tiefer sollten die Rücksetzer jedoch nicht ausfallen, andernfalls droht ein Stimmungswandel und ein neuer Test der Unterstützung bei 16.789 Punkten.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

94,90*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

97,96**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

10,05

13.559,216727

15.254,118818

5

Open End

DAX®

HC977R

12,22

15.253,944721

16.102,064047

10

Open End

DAX®

HC0558

11,03

15.818,854052

16.383,587142

15

Open End

DAX®

HD136D

10,42

16.270,781517

16.609,213773

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

6,47

20.335,343143

18.641,409059

-5

Open End

DAX®

HC8E76

3,94

18.640,615149

17.792,46716

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

6,06

18.075,705818

17.509,936226

-15

Open End

DAX®

HD275V

6,81

17.623,778353

17.285,401809

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

